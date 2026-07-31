Italia endurece su postura migratoria y estudia restringir Schengen con España

La crisis migratoria en Ceuta escaló este jueves hasta convertirse en un conflicto diplomático entre dos de los principales países de la Unión Europea. Tras el ingreso masivo de miles de migrantes desde Marruecos hacia el enclave español, el gobierno de Giorgia Meloni anunció que estudia suspender temporalmente la aplicación del espacio Schengen con España, una medida que implicaría restablecer controles fronterizos entre ambos países.

La propuesta fue presentada por el Ejecutivo italiano como una respuesta excepcional ante lo que considera un riesgo para la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Meloni sostuvo que las imágenes provenientes de Ceuta demuestran que "la inmigración ilegal descontrolada representa una amenaza real" y confirmó que su gobierno analiza "medidas extraordinarias" para contener la situación.

Desde Madrid, sin embargo, la reacción fue inmediata. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calificó las declaraciones italianas como "inapropiadas" y convocó al embajador de Italia para expresar el malestar del gobierno español, al considerar que las acusaciones carecen de fundamento y alimentan una crisis política innecesaria.

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La tensión se produce en medio de la mayor crisis migratoria en Ceuta desde 2021. Miles de personas, en su mayoría jóvenes marroquíes, cruzaron la frontera terrestre y marítima hacia el enclave español, desbordando los dispositivos de seguridad y provocando una emergencia humanitaria que dejó decenas de muertos durante los intentos de cruce. Ante la magnitud de la situación, España desplegó al Ejército para reforzar la Guardia Civil y aumentar el control en la zona fronteriza.

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Aunque la primera ministra italiana habló de "suspender Schengen", jurídicamente Italia no puede expulsar unilateralmente a España del espacio Schengen. Lo que sí permite la normativa europea es que un Estado miembro restablezca de manera temporal los controles en sus fronteras interiores cuando considere que existe una amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional.

En la práctica, esto implicaría mayores controles documentales en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos entre ambos países, además de posibles demoras para viajeros y transportistas. Sin embargo, los ciudadanos europeos seguirían conservando su derecho a la libre circulación dentro de la Unión Europea.

El debate también encontró respaldo en otros gobiernos europeos. Finlandia expresó su apoyo a la posibilidad de reforzar los controles sobre España, mientras que Francia anunció un incremento de la vigilancia en su frontera con territorio español para evitar desplazamientos secundarios de migrantes.

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El gobierno español sostiene que la llegada masiva de migrantes fue impulsada por organizaciones dedicadas al tráfico de personas que difundieron información falsa sobre una reciente sentencia del Tribunal Supremo español. Según Madrid, esas mafias hicieron creer que España había flexibilizado su política migratoria, lo que incentivó los cruces hacia Ceuta.

Las autoridades españolas también remarcaron que mantienen una estrecha coordinación con Marruecos para facilitar los retornos y controlar la situación. De hecho, buena parte de los migrantes que ingresaron ya habrían regresado al país africano mediante retornos voluntarios o procedimientos coordinados entre ambos gobiernos.

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La Comisión Europea evitó respaldar públicamente la postura italiana y puso el foco en reforzar la protección de la frontera exterior de la Unión Europea, acelerar los procedimientos de retorno y profundizar la cooperación con Marruecos. Al mismo tiempo, organismos internacionales insistieron en la necesidad de proteger especialmente a los menores que participaron de los cruces.

La crisis también reavivó el debate político sobre el futuro de las políticas migratorias de la Unión Europea. Mientras gobiernos como el de Meloni reclaman endurecer los controles y revisar el funcionamiento de Schengen frente a episodios de migración masiva, España sostiene que la solución pasa por fortalecer la cooperación con los países de origen y evitar que el fenómeno sea utilizado como herramienta de confrontación política dentro del bloque europeo.

RG/fl