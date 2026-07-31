Sánchez ya no puede hacerse el sorprendido

Pedro Sánchez ya no puede presentarse ante los españoles con gesto de asombro cada vez que una nueva crisis migratoria golpea Ceuta. Quien lleva años diseñando la política migratoria de un país no puede comportarse como si fuera un comentarista de la actualidad y no el máximo responsable de las decisiones que hoy muestran sus consecuencias.

Mientras buena parte de Europa endurece sus políticas migratorias y refuerza el control de sus fronteras exteriores, España ha recorrido el camino contrario. El Gobierno ha impulsado procesos extraordinarios de regularización para cientos de miles de inmigrantes y ha mantenido un discurso político que muchos interpretan como una señal de flexibilidad frente a la inmigración irregular. Sus defensores hablan de humanidad; sus detractores advierten que esas decisiones generan expectativas y fortalecen el efecto llamada.

Si el propio presidente reconoce ahora que España ha sufrido un "ataque a su integridad territorial", ¿qué políticas aplicó durante estos años para evitar que el país llegara a este punto?

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Ceuta volvió al centro de la agenda europea tras el aumento de la llegada de migrantes

La inmigración no puede gestionarse con criterios de supervivencia política. Sin embargo, da la sensación de que Pedro Sánchez ha subordinado demasiadas decisiones estratégicas a una lógica de corto plazo: mantenerse un día más en La Moncloa, buscando votos por todos los rincones de la ciudadanía desencantada. El Ejecutivo está muy condicionado por complejas negociaciones parlamentarias, entre corrupción, amnistías, Zapatero y ahora Ceuta. El interés electoral parece haber desplazado el interés estratégico del Estado.

Las reacciones de las últimas horas son elocuentes. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, recordó el colapso migratorio que sufrió Suecia en 2015 y advirtió que, si España no recupera el control de su frontera exterior, su Gobierno está dispuesto a adoptar las medidas necesarias para proteger a su propio país.

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Desde Finlandia, la ministra del Interior, Mari Rantanen, fue todavía más lejos al sostener que un Estado incapaz de proteger la frontera exterior de la Unión Europea no debería formar parte del espacio Schengen. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó de inaceptable la situación vivida en Ceuta, reclamó devoluciones rápidas dentro del marco legal europeo y ordenó un seguimiento directo de la crisis mediante responsables comunitarios y el apoyo operativo de Frontex.

El problema ya no se limita a Ceuta. España empieza a convertirse en una preocupación para Europa.

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Y cuando varios países comienzan a plantear la posibilidad de reforzar sus controles interiores o cuestionar el funcionamiento de Schengen, las consecuencias pueden ser muy grandes. No se trata solo de inmigración. Está en juego uno de los pilares fundamentales de la integración europea: la libre circulación de personas.

Pedro Sánchez está cada vez más aislado de la Unión Europea, concentrado en sobrevivir a los problemas internos que rodean a su Gobierno mientras pierde de vista el escenario internacional.

Quizá todavía piense en las vacaciones de verano. Pero hoy Canarias parece más una postal lejana que un destino posible. La crisis migratoria de Ceuta ya ha cruzado las fronteras españolas y amenaza con transformarse en una crisis política europea.

"Un espacio Schengen plenamente operativo es la piedra angular de la libre circulación en Europa". "Schengen solo puede funcionar si existe confianza mutua entre los Estados miembros en la gestión de las fronteras exteriores (Unión Europea)".