Meloni redobló la presión sobre España y crece la crisis diplomática por la ola migratoria

La crisis migratoria que sacude a la ciudad autónoma de Ceuta dejó de ser un problema exclusivamente fronterizo para transformarse en un conflicto diplomático de alcance europeo. En medio del ingreso masivo de migrantes desde Marruecos, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, abrió un nuevo frente de tensión al confirmar que su Gobierno estudia suspender temporalmente la libre circulación de personas con España mediante el restablecimiento de controles fronterizos dentro del espacio Schengen.

La posibilidad comenzó a evaluarse en las últimas horas durante una reunión del Ejecutivo italiano convocada para analizar el impacto que la situación en Ceuta podría tener sobre el resto de Europa. Según argumenta Roma, la presión migratoria sobre España podría extenderse a otros países del continente si no se adoptan medidas extraordinarias para reforzar las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Crisis humanitaria en la frontera de Europa: miles de migrantes cruzaron desde Marruecos a Ceuta en España

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Meloni sostuvo que la inmigración irregular “no puede seguir siendo gestionada con improvisación” y aseguró que su Gobierno está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para proteger la seguridad nacional. En ese contexto, consideró que la actual situación en España obliga a revisar los mecanismos de control previstos dentro del espacio Schengen.

La mandataria, una de las principales referentes de la derecha europea en materia migratoria, volvió a defender una política de fronteras más estricta y afirmó que Europa necesita actuar de manera coordinada para impedir que nuevas oleadas migratorias desborden a los países de primera entrada.

Ceuta, España

El planteo fue respaldado por el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, quien sostuvo que Italia no puede permanecer indiferente frente a una crisis que, según explicó, afecta a todo el bloque europeo. El funcionario cuestionó la estrategia migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y aseguró que la falta de controles eficaces en la frontera española termina repercutiendo en el resto de los países que integran Schengen.

Sin embargo, la posibilidad de restringir la libre circulación provocó una inmediata reacción del Gobierno español.

La historia de Ceuta y la crisis migratoria en la frontera con Marruecos: dónde queda y por qué pertenece a España

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó al embajador italiano en Madrid para expresarle el malestar del Ejecutivo español por las declaraciones provenientes de Roma. Tras el encuentro, calificó como “inapropiadas” las acusaciones italianas y defendió la política migratoria implementada por España.

Según Albares, la crisis humanitaria que atraviesa Ceuta no puede atribuirse a decisiones del Gobierno español, sino que responde a un escenario complejo que requiere cooperación internacional y coordinación entre los países de la Unión Europea, en lugar de medidas unilaterales.

El canciller también rechazó las críticas respecto de las políticas de regularización de inmigrantes impulsadas por Madrid y negó que esas iniciativas hayan incentivado el incremento de los flujos migratorios hacia territorio español.

Caption

Mientras el cruce diplomático crecía, la Casa Blanca sumó un nuevo elemento de tensión. Funcionarios de la administración estadounidense respaldaron públicamente la posición de Meloni y responsabilizaron a las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez por la magnitud de la crisis en Ceuta, una postura que fue celebrada por sectores del oficialismo italiano y que amplificó el impacto internacional del conflicto.

En paralelo, las autoridades españolas continúan desplegando un amplio operativo para contener la emergencia. El Gobierno reforzó la presencia del Ejército y de las fuerzas de seguridad en Ceuta, donde miles de personas intentaron ingresar desde Marruecos durante las últimas jornadas en uno de los mayores movimientos migratorios registrados en esa frontera en los últimos años.

La magnitud de la crisis llevó además al presidente Pedro Sánchez a anunciar un viaje a la ciudad autónoma para supervisar personalmente las tareas de asistencia y seguridad, mientras las autoridades trabajan para controlar la situación y evitar nuevos ingresos masivos.

¿Puede Italia cerrar Schengen para España?

Más allá del fuerte impacto político de las declaraciones de Meloni, expertos en derecho europeo aclaran que Italia no puede expulsar unilateralmente a España del espacio Schengen ni suspender el tratado entre ambos países.

Lo que sí contempla la normativa comunitaria es la posibilidad de que un Estado restablezca de manera temporal controles fronterizos internos cuando considere que existe una amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional. Esa medida ya fue utilizada anteriormente por distintos países europeos durante crisis sanitarias, amenazas terroristas o eventos internacionales de gran magnitud.

Los migrantes que cruzan la selva panameña hacia EEUU aumentaron un 450%

En caso de aplicarse, no implicaría el fin de la libre circulación dentro de la Unión Europea, pero sí supondría mayores controles para quienes viajen entre Italia y España, con verificaciones documentales en aeropuertos, puertos y otros puntos de ingreso.

Mientras Italia reclama endurecer los controles y revisar el funcionamiento de Schengen frente a situaciones excepcionales, España insiste en que la solución pasa por una respuesta coordinada de toda la Unión Europea y por reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito de los migrantes.

CS