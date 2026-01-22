La crisis del MET de New york: problemas financieros, despidos y venta de piezas únicas

La Metropolitan Opera House de Nueva York atraviesa una de sus peores crisis económicas. La compañía anunció esta semana un plan de ajustes que incluye despidos de personal, recortes de presupuesto y ajustes en su programación.

Según informó The New York Times, 22 empleados administrativos serán despedidos, lo que representa cerca del 10% de ese sector del personal. A la vez, 35 ejecutivos con salarios superiores a 150.000 dólares anuales aceptaron recortes de entre el 4% y el 15%, entre ellos el director general Peter Gelb y el director musical Yannick Nézet-Séguin. Igualmente, aclararon que esos recortes serían transitorios, con la esperanza de poder retrotraerlos en 2027.

Además, se comunicó que llevaran a cabo 17 producciones en lugar de 18 y se postergará el estreno de Khovanshchina, de Modest Mussorgsky.

Estas medidas fueron tomadas en un contexto en el que un acuerdo financiero con Arabia Saudita no estaría brindando los frutos esperados. Según indicaron las fuentes, los plazos estipulados no habrían sido cumplidos, lo que derivó en una situación extrema para la entidad. “Seguimos confiando en que el acuerdo avanzara, pero no podemos gestionar la institución sobre la base de fondos que todavía no llegaron”, explicó Gelb en The New York Times.

La venta de Los murales de Chagall

Una de las medidas mas sorpresivas fue la de la puesta en venta de patrimonio. Además de la posibilidad de comercializar el nombre del teatro, también se barajó la posibilidad de ofrecer los Murales de Chagall.

El triunfo de la música y Las fuentes de la música se encuentran exhibidos en el vestíbulo del MET y fueron creados exclusivamente para su inauguración en 1966. Las obras fueron valuadas en unos 55 millones de dólares por la casa Sotheby’s. Aunque aún no existe una decisión concreta, se estima que la venta tendría entre sus condiciones que las obras queden expuestas en el mismo lugar que están por mas de que pertenezcan a otro dueño.

El presupuesto anual de la compañía ronda los 300 millones de dólares. Las recaudaciones se dan por medio de venta de entradas, donaciones y patrocinios. Al inconveniente con Arabia Saudita se suma una caída de venta de entradas que no repunta desde la pandemia en 2020.

La dirección de la Metropolitan Opera House de Nueva York sostiene que las medidas procuran mantener la calidad de la casa, pero opciones como la de la venta de obras icónicas revelan la difícil situación que atraviesa el complejo musical.

