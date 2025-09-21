Subastan en Nueva York un cuadro de Frida Kahlo valuado en hasta 60 millones de dólares

Nueva York se prepara para un evento histórico en el mercado del arte. Sotheby’s anunció que en noviembre subastará El sueño (La cama), un óleo de Frida Kahlo valuado entre 40 y 60 millones de dólares. La pieza podría romper el récord de la obra más cara jamás vendida de una mujer artista, actualmente en manos de Georgia O’Keeffe con Jimson Weed/White Flower No.1, que alcanzó los 44,4 millones en 2014.

Pintado en 1940, El sueño (La cama) muestra a la artista mexicana acostada en su cama con dosel, cubierta de ramas y vigilada por un esqueleto rodeado de dinamita que sostiene un ramo de flores. La imagen refleja la recurrente obsesión de Kahlo con la muerte, la fragilidad y la resistencia, temas que atravesaron toda su producción artística.

“Es una de las obras más importantes de Frida Kahlo y una de las pocas que existen fuera de México o de colecciones privadas”, destacó Julian Dawes, vicepresidente de Sotheby’s Américas, al presentar la pieza.

El cuadro ya se exhibe en Londres y pasará por Abu Dabi, Hong Kong y París antes de arribar a Manhattan. Allí, el 8 de noviembre, será la estrella de la primera gran subasta que la casa organiza en su nueva sede, un edificio brutalista diseñado por Marcel Breuer en el Upper East Side.

La obra formará parte de una venta de arte surrealista en la que también se incluirán piezas de Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst e Yves Tanguy, reforzando el atractivo de la cita.

Hasta ahora, el precio más alto pagado por una pintura de Kahlo corresponde a Diego y yo, que alcanzó 34,9 millones en 2021. El nuevo estimado de El sueño (La cama) no solo superaría esa cifra, sino que podría destronar a O’Keeffe como la mujer más cotizada en el mercado del arte.

Noviembre es tradicionalmente un mes clave para las casas de subastas en Nueva York, que concentran ventas millonarias de arte moderno y contemporáneo. A la puja por obras de grandes nombres se suma el creciente interés en artículos de lujo y piezas deportivas, ampliando el espectro de coleccionistas.

En este contexto, la figura de Frida Kahlo vuelve a consolidarse no solo como un ícono cultural y político, sino también como una de las artistas más valiosas del mercado global.