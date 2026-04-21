La Fiscalía de Florida anunció una investigación sobre OpenAI después de que ChatGPT, ofreciera presuntos consejos detallados sobre armas al sospechoso del tiroteo en la Universidad Estatal de Tallahassee, que presentó dos víctimas fatales y varios heridos.

"Florida está a la vanguardia en la lucha contra el uso de la IA en actividades delictivas; si ChatGPT fuera una persona, se enfrentaría a cargos de asesinato", declaró el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en un comunicado publicado por su oficina.

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Uthmeier ha explicado en rueda de prensa que enviarán citaciones a los responsables de la empresa. "Hemos observado un aumento en las autolesiones y los suicidios entre jóvenes que usan esta plataforma. También hemos visto a personas usarla para participar en actividades delictivas, como pornografía infantil", explicó.

El órgano independiente reunió mensajes que el sospechoso intercambió con ChatGPT, entre ellos sobre el tipo de arma que debía utilizar durante el tiroteo, la munición adecuada o el tipo de armas efectivas a corta distancia.

"ChatGPT también le indicó la hora del día más apropiada para el tiroteo, con el fin de interactuar con más personas, y el lugar del campus donde encontraría una mayor concentración de gente", sostuvo. Ahora el objetivo es recabar información por parte de la empresa sobre procesos internos.

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Uthmeier precisó que, tras una revisión inicial, "todo parece indicar que desarrolló" el plan del tiroteo "después de un intenso intercambio" con ChatGPT que incluía también comentarios sobre suicidio. "Es muy preocupante", agregó.

El anuncio de la investigación, que pretende determinar si OpenAI tiene responsabilidad por las acciones de ChatGPT, se produce después de que el fiscal anunciase a principio de abril un procesamiento de carácter civil.

El sospechoso del tiroteo registrado en abril de 2025, un joven identificado como Phoenix Ikner, es hijastro de un ayudante del sheriff del condado de León. Según informó la Policía, la pistola que portaba pertenecía a su madrastra.