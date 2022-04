La radiactividad de Chernobyl, sin control: Ucrania alertó por los daños que sufrió la central nuclear

Ucrania alertó que, desde el ataque ruso, la central nuclear de Chernobyl no puede ser controlada, por lo que no es posible establecer una forma de vigilancia de la radiactividad del lugar.

El jefe de la agencia estatal encargada de vigilar y controlar la zona restringida de Chernobyl, Evguen Kramarenko, aseguró que “el sistema para controlar el nivel de radiactividad sigue sin funcionar”, por lo que se vuelve imposible afirmar que la zona es “completamente segura”.

La retirada rusa dejó escenarios catastróficos.

En ese sentido, Kramarenko explicó que las tropas rusas no solo atacaron la central, sino que también realizaron excavaciones en varios lugares de la zona prohibida.

“Enterraron equipos pesados, crearon trincheras e , incluso, instalaron cocinas subterráneas, tiendas de campaña y fortificaciones”, informó durante una conferencia de prensa a la que tuvo acceso AFP.

Kramarenko agregó que una de las fortificaciones instaladas por los rusos se encuentra cerca de un lugar para el depósito provisional de residuos radiactivos. Por esto mismo, envió un mensaje a los soldados del Kremlin que invadieron Cherobyl y advirtió que “muy pronto" comenzarán a sentir los efectos de la radiación.

El accidente de Chernobyl sucedió el 26 de abril de 1986 con la explosión del reactor nuclear.

Además, indicó que “mientras no se restablezca la electricidad y los empleados no tengan la autorización de las Fuerzas Armadas para acceder a los puestos de control, no es posible evaluar los daños sufridos”.

La invasión de Rusia a las centrales nucleares

Durante los primeros días de la guerra en Europa, Rusia avanzó rápidamente sobre las bases nucleares en Ucrania. A pocas horas del inicio de la invasión, el Kremlin llegó a Chernobyl y tomó el control de lo que fue en el siglo pasado símbolo de la caída de la Unión Soviética.

Más allá de que la radiación de esta zona prohibida de Ucrania es altamente inestable, el temor por otro accidente nuclear se generó cuando las tropas de Rusia bombardearon la central más grande de Europa. Sin embargo, la situación no pasó a mayores y el incendio provocado pudo controlarse al poco tiempo.

