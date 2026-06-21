La socialista demócrata que apunta a gobernar Washington

Janeese Lewis George, concejala del Distrito 4, al norte de la capital estadounidense, se impuso en la interna demócrata y quedó a un paso de convertirse en la primera alcaldesa de la tendencia socialista democrática en la historia de Washington D.C. Su candidatura, construida sobre la crisis de vivienda, la educación y el costo de vida, ya provocó la reacción de Donald Trump, quien amenazó con poner a la ciudad bajo control federal si ella gana.

De Howard Law a la fiscalía. Lewis George tiene 38 años, está casada y tiene un hijo. Se graduó en la Facultad de Derecho de Howard University, donde –según cuenta ella misma– tomó conciencia del enorme poder discrecional que tienen los fiscales sobre la vida de las personas. Esa intuición la llevó a trabajar como fiscal adjunta en Filadelfia, donde denunció internamente que las penas para un mismo delito eran más severas cuando la persona era afrodescendiente. En 2016 volvió a Washington para sumarse a la oficina del fiscal general de la ciudad, donde lideró iniciativas en la división de menores orientadas a buscar alternativas al encarcelamiento.

Ese recorrido es la base de su capital político: la combinación de un origen humilde –hija de una trabajadora postal sindicalizada y nieta de una empleada de comedor escolar– con experiencia directa dentro del sistema penal, es lo que le permite, según afirma, mirar los problemas de la ciudad “desde adentro”. Es también su principal defensa frente al ataque más repetido en esta campaña: el de ser una candidata demasiado radical en materia de seguridad.

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Esa acusación tiene origen la campaña de 2020, en plena conmoción nacional por el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. En ese contexto, donde el reclamo de “desfinanciar a la policía” se volvió moneda corriente en buena parte del progresismo, Lewis George hizo campaña a favor de desmilitarizar las fuerzas de seguridad del D.C. y reasignar parte del presupuesto de la Policía Metropolitana a servicios sociales y programas de prevención de la violencia.

Seis años después, sus rivales reflotaron esas posiciones para presentarla como una amenaza a la seguridad pública. Lewis George se distanció de esas críticas mostrando pruebas: como concejala, votó todos los años a favor de financiar a la policía.

La campaña de Lewis George se ordenó en torno a lo que bautizó People-First Plataform, centrada varios ejes que buscan hacer accesibles cuestiones de primer orden como la vivienda, la educación y el cuidado de los menores. La premisa es que si la ciudad regula estos asuntos, buena parte de la clase trabajadora del DC –hoy desplazada hacia los suburbios– podrá sostener un proyecto de vida dentro de la capital. Es la misma lógica de asequibilidad que viene marcando el ascenso de otros referentes jóvenes de la izquierda demócrata en EE.UU., como Zohran Mamdani en Nueva York. Lewis George, pertenece a la vertiente más progresista del partido demócrata con referentes como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortes.

El choque con Trump. A días de la primaria, un periodista le preguntó a Trump en el Salón Oval qué pensaba de la candidatura de Lewis George. “No me gustaría” que ganara, respondió, y advirtió con que, en ese caso, “quizás recuperemos Washington y lo gobernaremos a nivel federal”.

Lewis George contestó con un comunicado en el que acusó a Trump de atacar “la democracia misma” al amenazar con la autonomía de la ciudad porque no le gusta cómo vota su electorado, y prometió no cooperar con ICE. Este cruce reinstaló el debate sobre la autonomía de la Ciudad de Washington, distrito que depende del Congreso para gobernarse a sí misma.

Con el triunfo en la interna y sin una oposición republicana competitiva en noviembre, la pregunta que empieza a instalarse en Washington ya no es si Lewis George será alcaldesa, sino cómo gobernará una ciudad bajo amenaza explícita de intervención federal, con contracción económica, déficit presupuestario y desempleo en subida.