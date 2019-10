La Unión Europea concedió un aplazo "flexible" del Brexit hasta el 31 de enero de 2020

Los 27 socios del Reino Unido en la Unión Europea (UE) aprobaron este lunes 28 de octubre una prórroga "flexible" de la fecha del divorcio hasta el 31 de enero, anunció el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. "Los 27 acordaron aceptar la solicitud del Reino Unido de un aplazamiento flexible del Brexit hasta el 31 de enero", tuiteó Tusk, hora antes de una votación en el Parlamento británico sobre la demanda de elecciones anticipadas.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.