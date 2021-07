La youtuber cubana Dina Stars fue detenida en plena entrevista con un canal español

La youtuber cubana Dina Fernández, conocida como Dina Stars, denunció la presencia de agentes de la seguridad del Estado de Cuba en su casa durante una entrevista con el Canal 4 de España junto al cantante Yotuel, quienes se la llevaron.

“Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me tengo que ir”, expresó conmocionada Dina antes de que la conversación se cortara de forma abrupta al retirarse de la entrevista televisiva.

Durante la conversación sobre la crítica situación que atraviesa su país, la activista de 25 años explicó que agentes enviados por el gobierno de Miguel Díaz-Canel llegaron a su domicilio y se fue un momento a atender a los funcionarios.

Ante la sorpresa de la periodista, la joven cubana regresó e informó que se tenía que retirar. “¿Te van a detener?”, preguntó la periodista española. “No lo sé, me dijeron que los acompañara”, se limitó a responder Dina Stars.

Por su lado CNN solicitó información a las autoridades cubanas sobre el hecho y, pero todavía no dieron respuesta, al tiempo que tampoco pudo confirmar de forma independiente que las personas que llegaron a la vivienda de Dina fueran funcionarios de la policía. Tampoco pudo determinar cuál es el paradero de la activista.

Dina Stars, youtuber cubana.

La activista Dina Stars

En este último tiempo, la joven Dina Stars estuvo muy activa en redes sociales denunciando al gobierno de Miguel Díaz-Canel. Incluso, en su canal de YouTube mantiene la campaña #libresenlinea que, según explica en su perfil, es una iniciativa que tiene la finalidad de "ser voz de todas las personas que en algún momento han sufrido por ser ellos mismos y vivir sus vidas con total libertad".

De acuerdo con su Instagram, donde dispone más de 64.000 seguidores, Dina se define como una "youtuber cubana y feminista".

Un rato antes de la entrevista donde fue detenida, escribió en su cuenta de Twitter: “Me acaban de llamar por teléfono personas del Ministerio del Interior que en su momento me citaron para ‘reunirnos’. Les dije que no, me dijeron que me iban a hacer una citación legal. En cuanto me llegue la citación, asistiré con la cabeza en alto, no tengo nada que ocultar. Los mantengo al tanto”.

En tanto, el pasado lunes había subido un video a YouTube mientras participaba en las protestas en La Habana.

Dina Stars.

Protestas en Cuba

A raíz de la grave crisis sanitaria que afronta el país caribeño, el pasado domingo miles de ciudadanos marcharon por las calles del poblado de San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana, en una inédita protesta contra el gobierno de Díaz-Canel del Partido Comunista (PCC).

La isla afronta su peor crisis económica en 30 años debido a la pandemia de coronavirus, agravando así las escasez de alimentos y medicinas, y generando un fuerte malestar social que motivó la movilización.

CFT/FL