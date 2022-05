Lacalle Pou, sobre el Mercosur: "Estamos en el mismo barco, pero no tenemos que hacerlo todo juntos"

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, brindó una entrevista con la cadena internacional de noticias BBC en donde reflexionó sobre el tenso vínculo de su país y los miembros del Mercosur como Argentina y Brasil, ya que mientras él quiere profundizar tratados de libre comercio y "abrirse al mundo" exportando, sus pares "no están dispuestos a abrir tan rápido como queremos y necesitamos". Asimismo, dejó reflexiones sobre el aumento de homicidios y la lucha contra un narcotráfico creciente en su país, y reconoció el error de que su país estuviera a cargo de la producción y venta de cannabis.

Diferencias en el Mercosur

Lacalle Pou reconoció que "Brasil y Argentina no están dispuestos a abrir tan rápido como queremos y tan rápido como necesitamos" en referencia a los tratados de libre comercio con China, Europa, el Reino Unido, entre otros socios comerciales.

Sin embargo, luego de la frase de Alberto Fernández de que "si somos un lastre, que tomen otro barco”, el mandatario uruguayo aseguró que "estamos en el barco. Pensemos quién es la carga". "Pertenecemos al Mercosur. No aceptamos el argumento de que tenemos que hacerlo todos juntos", agregó, negando que dejarían de integrar el Mercosur.

"Queremos avanzar y avanzaremos. Estamos tratando de acordar con China, con Turquía. Esta invitación del primer ministro (británico) para nosotros fue un muy buen momento para hablar sobre el comercio con el Reino Unido, y seguiremos avanzando", advirtió, cuando le repreguntaron si realmente estaba en el mismo barco.

Relación con Estados Unidos y Biden

La entrevista no sólo comenzó con tensión por las preguntas tajantes de la BBC sino que continuó así cuando se habló de la fuerte apuesta de Uruguay con China y la rivalidad que podría generarle con Estados Unidos en medio de una disputa "geopolítica".

Consultado sobre si no prefería apostar por Estados Unidos como un socio comercial, Lacalle Pou dijo: "Pongo mis huevos donde puedo. Eso es lo que tengo que hacer con mi país, abrir mi país. Hoy el gobierno de Estados Unidos no está mirando al sur. Eso es un problema para nosotros. Nos encantaría ser equilibrados. Equilibrado con Europa, y ahora Reino Unido. Reino Unido para nosotros es un socio excelente".

Y amplió: "Creo que no tienen una visión de América Latina, o creen que tienen una visión de América Latina. Exportamos software. Nuestro primer cliente es los Estados Unidos, nuestro segundo creo que es Reino Unido. Pero piensan que desde la frontera en México hasta Tierra del Fuego tenemos todos los mismos problemas y las mismas necesidades. Estamos hablando con funcionarios estadounidenses. Nos reunimos con uno el jueves (26 de mayo) en mi país y creo que estamos tratando de ser mucho más abiertos de mente con ellos. Y no estamos dispuestos a avanzar rápidamente hacia el TLC (Tratado de Libre Comercio). No estoy enamorado de los TLC. Queremos vender nuestros productos, nuestros servicios y nuestras creaciones intelectuales. Eso es lo que queremos. Y hasta ahora, esta administración de (Joe) Biden no ha mirado a nuestro país. Siento que la marea está cambiando. Tenemos una Cumbre de las Américas el 8 de junio. Ese será un buen momento para expresarnos. Y, bueno, aquí estamos".

Narcotráfico y el cannabis en Uruguay

Para concluir la tensa entrevista, al mandatario uruguayo le preguntaron por el aumento de homicidios y del crecimiento de narcotráfico en Uruguay, y lo vincularon directamente con que en dicho país el mismo Estado se ocupa de la producción y suministro del cannabis.

"Estamos recibiendo mucha presión por el narcotráfico. Mucha presión. Y la violencia ha aumentado. En este mayo, antes de mediados de mayo tuvimos más homicidios que en mayo pasado. Estábamos registrando los homicidios. Si ve la larga historia de hace cinco o seis años, los resultados estuvieron bien hasta los últimos tres meses", comenzó en su respuesta.

Y concluyó: "Si pienso que tienes que poder tener tu marihuana legalmente y no ilegalmente, entonces debo votar por eso. Pero creo que el Estado no tiene que estar en plantaciones y vendiendo drogas. Estamos tratando de cambiar algunas cosas. No creo en que los estados cultiven y vendan marihuana. Creo en las personas, los clubes de cannabis o lo que sea que tengamos, que producen su propia marihuana y pueden tener sus propios círculos de consumo de marihuana y no el Estado".

