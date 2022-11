Luego de la recuperación de la mayoría en la Cámara de Representantes por parte de los republicanos y los problemas personales con su esposo, Nancy Pelosi anunció que dejará la presidencia del Partido Demócrata en la Cámara baja.

"No buscaré la reelección para el liderazgo demócrata en el próximo Congreso. Para mí, ha llegado la hora de que una nueva generación dirija el caucus demócrata que tanto respeto, y estoy agradecida de que haya tantas personas preparadas y dispuestas a asumir esta increíble responsabilidad”, dijo en su discurso de despedida.

La mujer de 82 años estuvo 20 años al frente del comando demócrata en la Cámara de Representantes. También desistirá de la presidencia del cuerpo que ocupa desde 2019 y llegó a encabezar entre 2007 y 2009.

El cargo representa un lugar de extrema sensibilidad en Estados Unidos, ya que es el tercer lugar en orden de importancia luego del presidente Joseph Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

Pelosi aclaró, sin embargo, que continuará como congresista representando al estado de San Francisco.

En las últimas elecciones de medio término, el Partido Republicano logró asegurar 218 de los 435 escaños de la Cámara baja, logrando la mayoría. Además, su esposo Paul Pelosi sufrió un atentado en su propia casa el 7 de noviembre a manos de un hombre que dijo buscarla a ella.

El actual mandatario y el ex presidente en el período 2009-2017 saludaron a Pelosi luego de su anuncio, destacando la importancia de su trabajo como congresista y sus valores humanos.

"La historia la señalará como la presidenta de la Cámara de Representantes más importante de la historia: es la primera, la última y siempre para el pueblo", escribió Joe Biden en su cuenta de Twitter.

When I think of Nancy Pelosi, I think of dignity.



History will note her as the most consequential Speaker of the House of Representatives in history – she is first, last, and always for the people. America owes her a debt of gratitude for her service, patriotism, and dignity. pic.twitter.com/U2xvEVC1E5