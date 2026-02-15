Venezuela: liberaron a otros 17 presos políticos, entre ellos al líder sindical José Elías Torres

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) anunció este sábado que el gobierno de Venezuela liberó 17 presos por motivos políticos que estaban detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicada en Boleíta, Caracas, popularmente conocida como Zona 7. Son 10 hombres y 7 mujeres excarcelados horas después que se declararan en huelga de hambre por los retrasos en su liberación.

Entre los excarcelados se encuentra José Elías Torres, un importante líder sindical que había sido arrestado el pasado 29 de noviembre bajo condiciones de desaparición forzada. CLIPPVE remarcó que “Elías nunca debió estar preso. Hoy abrazamos a su familia en este esperado reencuentro”. También fue liberado Gabriel Sánchez, de 19 años, un joven que se encuentra dentro de espectro autista, arrestado el 30 de noviembre de 2025, según la ONG Foro Penal.

Liberaron a presos políticos cercanos a la dirigente antichavista María Corina Machado

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, había adelantado que era inminente esta liberación. "En el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en Zona 7 están siendo excarceladas en este momento. Continuemos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos. ¡Todos unidos por La Paz!", escribió en sus redes sociales.

El posteo que se viralizó cuando José Elías Torres fue detenido

María Corina Machado pide acciones para impulsar un cambio político en Venezuela

María Corina Machado, la reconocida dirigente opositora venezolana, ganadora del premio Nobel de la Paz 2025, pidió este sábado pasar de las palabras a la acción. “Ciertamente, varios países han sido muy activos en términos de denunciar los crímenes contra la humanidad y las redes de corrupción que operan en Venezuela. Hoy en día creemos que necesitamos mucho más que eso, porque necesitamos, como dije, movernos de las declaraciones de acción a las acciones”, afirmó, en una entrevista que dio en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

La líder pidió “bloquear los flujos de dinero” que el Gobierno venezolano usa "para la represión, la corrupción y el aumento de las actividades criminales”: “Necesitamos bloquear esos flujos. Necesitamos apoyar medidas objetivas hacia los grupos que hoy controlan la represión en Venezuela”.

Juan Pablo Guanipa, colaborador de María Corina Machado, volvió a la cárcel después de haber sido liberado

Machado, además, denunció que la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, “es una parte esencial” de lo que ocurrió en Venezuela durante los últimos años: “Ella fue la arquitecta y supervisa el sistema de torturas y la estructura represiva y ella es la principal conexión con Rusia, Irán, Cuba y demás. Todo el mundo lo sabe. Todos sabemos que esto no es sostenible. Todos sabemos que esta es una fase en la que la restauración”.

Delcy Rodríguez

Para luego remarcar que “necesitamos liberar a las fuerzas armadas venezolanas de este grupo que está formado por unos pocos miles de individuos. Solo unos pocos miles de individuos muy armados y entrenados. Necesitamos neutralizarlos y aislarlos”.

Y cerró reconociendo que “el único país que ha arriesgado la vida de algunos de sus ciudadanos por la libertad de Venezuela es Estados Unidos. Así que estamos muy agradecidos porque lo que sucedió el 3 de enero (el arresto y traslado de Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York por los Delta Force) definitivamente abrió el camino para una transición a la democracia. Creo que es justo y representa el sentimiento, el profundo agradecimiento del pueblo venezolano, no sólo por lo que ha hecho, sino por lo que creemos y confiamos que va a suceder muy pronto en Venezuela. Nicolás Maduro no era un presidente legítimo. Era el jefe de una estructura criminal internacional que perseguía, torturaba y destruía a la gente inocente”.