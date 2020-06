Los cuatro policías involucrados en muerte de George Floyd enfrentan cargos penales

Fiscales de Estados Unidos elevaron a homicidio en segundo grado el cargo en contra del ex oficial de policía de Minneapolis que presionó con la rodilla el cuello de George Floyd, y también acusaron de complicidad en el homicidio a los otros tres ex oficiales involucrados en el incidente.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, anunció en una conferencia de prensa que Derek Chauvin, ex oficial del Departamento de Policía de Minneapolis despedido y arrestado, fue acusado de homicidio en segundo grado, un cargo más elevado que los cargos de homicidio en tercer grado y homicidio involuntario que habían sido presentados en su contra con anterioridad.

¿George Floyd murió por el color de su piel?

"Considero que la evidencia a nuestra disposición apoya un cargo más fuerte de homicidio en segundo grado", dijo Ellison, quien además anunció que se emitieron órdenes de aprehensión contra los otros tres oficiales, también despedidos por el departamento, quienes estuvieron involucrados en el brutal asesinato del 25 de mayo del hombre afroamericano de 46 años de edad.

Thomas Lane y J. Alexander Kueng, quienes ayudaron a Chauvin a someter a Floyd, y Tou Thau, quien se quedó parado sin detener a sus colegas, fueron acusados de complicidad en el homicidio, dijo Ellison. "Creo firmemente que estos acontecimientos favorecen los intereses de justicia para George Floyd, su familia, nuestra comunidad y nuestro estado". Luego de informar a los reporteros que él es el fiscal principal del caso, Ellison reconoció que aunque el equipo de la fiscalía cree que los cargos presentados son apropiados, "lo que no creo es que un enjuiciamiento exitoso pueda rectificar el daño y la pérdida que tantas personas sienten".

Ellison añadió que "construir justicia y equidad en nuestra sociedad" será una "lenta y difícil tarea" por delante y exhortó a los líderes del gobierno y a todos los ciudadanos a "empezar a reescribir las reglas para una sociedad justa ya". En respuesta a los cargos recién anunciados, Benjamin Crump, abogado de la familia de George Floyd, dijo que este no es un momento para la celebración porque un arresto no es una declaración de culpabilidad, y agregó que la familia quiere que Chauvin sea acusado de homicidio en primer grado.

"No podemos celebrar porque un arresto no es una declaración de culpabilidad y nosotros queremos justicia", dijo Crump. "No queremos una justicia parcial. Queremos una justicia total", señaló. "La familia siempre buscó el homicidio en primer grado. Quieren que se le acuse con todo el alcance de la ley", agregó, refiriéndose a Chauvin.

El bloqueo de cuello, una técnica peligrosa prohibida en muchas ciudades de EEUU

Además de condenar la injusticia racial en Estados Unidos, el abogado dijo que "hay dos sistemas de justicia en Estados Unidos. Uno para el Estados Unidos negro y otros para el Estados Unidos blanco, cuando debe haber una justicia igualitaria para los Estados Unidos de América". Cuando se le preguntó sobre el calendario del proceso de enjuiciamiento, Ellison dijo que "es probable que pasen varios meses antes de que este caso se encuentre frente a un jurado".

