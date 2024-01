Los familiares del narco Fito, de Ecuador, libres en su país

Los familiares de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el capo narco cuya fuga de una cárcel desató una ola de violencia inédita en Ecuador, y que estaban retenidos en la Base Aérea de Guayaquil tras ser expulsados de Argentina, fueron liberados luego de permanecer unas horas retenidos ya que por ahora no existe sobre ellos ninguna orden de captura, confirmó la ministra del Interior, Mónica Palencia.

La comitiva dejó la terminal aérea a última hora del viernes en varios vehículos blancos blindados de alta gama. En ellos viajaban los ocho familiares y asistentes directos de José Adolfo Macías, con su respectivo equipaje. La familia del líder de la banda Los Choneros llegó a Guayaquil en un avión de la Fuerza Aérea Argentina el viernes por la mañana.

Los familiares de Fito, líder de la mayor banda narco de Ecuador conocida como Los Choneros y cuya fuga desató una ola de violencia, fueron apresados en Córdoba, donde se habían instalado, en un barrio privado, el 5 de enero, antes de que se conociera la sonada fuga de Macías, explicó la ministra Patricia Bullrich.

Los expulsados son la esposa de Macías, Inda Peñarrieta, de 48 años, junto a su hija Michelle, de 21, y sus hermanos de 12 y 4, así como otros cuatro integrantes del “clan”.

Las autoridades ecuatorianas mantuvieron total reserva en cuanto al estado y situación de los familiares de Fito, aunque la ministra Palencia precisó que “sobre ninguno de ellos existe una orden de captura”. “De lo que yo conozco ella no tiene estado de detención. Lo que pasó es que ha sido expulsada de la República de Argentina por un tema migratorio. No conozco más, entiendo que no tendría ningún problema con la Justicia ecuatoriana”, expuso la ministra a la prensa ecuatoriana.

“A través de una resolución de migración que les canceló la residencia transitoria, pudimos retenerlos y expulsarlos del país tal como lo hicimos”, había aclarado el viernes Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, al explicar la decisión.

Pero la fiscal general del Estado ecuatoriana, Diana Salazar, aseguró que “se están realizando las primeras diligencias como parte de una investigación previa” sobre ellos. Sobre el caso de la mujer del capo narco, la información es reservada, precisó la fiscal.

Prófugo. Desde su fuga confirmada el 8 de enero, el paradero de Fito es un enigma. En una entrevista con la radio W de Colombia, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dijo que había pedido a su par colombiano, Gustavo Petro, ampliar la cooperación entre ambos países y que “aplique una búsqueda intensa en el país”.

“Es posible” que Fito esté en Colombia, afirmó.

Peñarrieta, quien es enfermera, fue investigada en 2020 por lavado de activos, defraudación tributaria y enriquecimiento privado no justificado desde 2014. Dos años después fue declarada inocente en última instancia, según una investigación del portal Primicias.

También de acuerdo a este medio, Peñarrieta, sus dos hermanos y otros dos familiares de Macías han enfrentado procesos judiciales por delincuencia organizada, asociación ilícita, asesinato, tenencia de armas y robo.

Una veintena de organizaciones siembran el terror en Ecuador e imponen su poder desde las cárceles, en represalia por las políticas de mano firme del gobierno para enfrentar la arremetida del narcotráfico.

La espectacular toma por parte de hombres armados del canal TC en plena transmisión el 9 de enero conmocionó al país y llevó al presidente Noboa a declarar un “conflicto armado interno” y ordenar una lucha sin tregua contra bandas narco a las que calificó de “terroristas”.

La fuga de Fito avivó los ataques violentos en las calles y los motines carcelarios, frecuentes en el otrora pacífico país.

Noboa expresó en una entrevista con la emisora colombiana La FM que los últimos gobiernos de Ecuador han “contribuido a que esto se vuelva insostenible”. Sin acusar directamente al expresidente Rafael Correa (2007-2017), apuntó que en su gobierno empezaron “a instaurarse estos grupos narcoterroristas” y que estos se “repotenciaron en los siguientes”.