El capo de la Camorra que amenazó a dos periodistas durante su juicio fue condenado otra vez

A más de 15 años de la amenaza realizada por la organización mafiosa italiana La Camorra a los periodistas Rosaria Capacchione y Roberto Saviano por sus publicaciones, la Justicia condenó este lunes al capo Francesco Bidognetti y a su abogado Michele Santonastaso.

Las amenazas habían sido proferidas en 2008 cuando se celebraba el juicio denominado Spartacus contra el líder del clan criminal y otros 115 imputados. En ese entonces, el abogado de Bidognetti responsabilizó a los periodistas que habían escrito diferentes investigaciones en las que denunciaban el accionar de la mafia por el proceso judicial al que estaba siendo sometido su cliente.

Este lunes, el Tribunal de Apelaciones de Roma le dio la razón una vez más a los periodistas al confirmar la condena de primera instancia en la que sentenció a un año y medio de prisión a Bidognetti, quien ya cumple condena perpetua, y a su abogado a un año y dos meses por intimidación.

La periodista Rosaria Capacchione, autora de "El oro de la Camorra"

Tras conocerse el fallo, Saviano rompió en llanto de emoción y afirmó que este fue el "el juicio más importante de su vida". "A quienes quieran investigar el crimen organizado, les digo: no lo hagan solos. Formen una red. No pongan en juego solo sus cuerpos. No sean ilusos", advirtió.

Desde que fueron amenazados, los periodistas vivieron con custodia policial. En varias oportunidades, Saviano manifestó que las denuncias contra la mafia le quitaron la vida e, incluso, afirmó que intentó suicidarse. “La victoria queda en los autos, pero mi vida ha sido destrozada, me la han robado y yo no he sido capaz de gestionar esto. Ahora mi cuerpo deberá ser protegido, hay quien durante años ha dicho que no necesitaba escolta”, agregó.

En el último tiempo, además, el autor de Gomorra debió enfrentar la falta de apoyo del gobierno de Giorgia Meloni que, a través del vice presidente, Matteo Salvini, expresó más de una vez que le sacaría la custodia. “Una parte de la política que, durante años, ha sostenido que era todo falso, una mentira, una operación. Espero que con esta victoria comprendan cómo han sido cómplices”, apuntó Saviano, y explicó: “Han sostenido las estrategias criminales quienes creen que la escolta es un privilegio, cuando es un drama”.

"Durante años he odiado a Bidognetti y a su abogado, convencido de que eran los culpables de mi condición. Pero en el fondo, fui yo quien decidió no apartarse de esta locura. Elegí permanecer, contar, resistir", escribió Saviano en el periódico Il Corriere della Sera en la previa a la condena.

Las investigaciones de Saviano fueron publicadas en 2006 en el libro titulado “Gomorra” que más tarde fue llevado al cine. En tanto, Capacchione, redactora de Il Mattino, escribió “El oro de la Camorra”, que fue publicado en 2008.

El juicio contra la Camorra

El proceso Spartacus fue un conjunto de juicios penales contra el clan Casalesi de La Camorra, cuyo uno de sus líderes era Francesco Bidognetti. El proceso se inició en 1998 y terminó en 2008 con la condena a prisión perpetua de 27 personas y 115 procesados.

Además de Bidognetti, del clan criminal recibieron perpetua Francesco Schiavone, Giuseppe Caterino, Cipriano D'Alessandro, Enrico Martinelli, Sebastiano Panaro, Giuseppe Russo, Walter Schiavone, Luigi Venosa, Vincenzo Zagaria, Alfredo Zara, Mario Caterino y Raffaele Diana.

En el marco del juicio, fueron asesinadas cinco personas implicadas en el proceso y fueron amenazados los dos periodistas y un juez.

