Lukashenko afirma que las funciones de presidente no son aptas para mujeres

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha afirmado este martes que las funciones que él desempeña no son aptas para mujeres, a las que ha dicho "respetar" a pesar de ello.

"He dicho que las mujeres no pueden presidir nuestro país no porque no las respete (...) sino porque sí las respeto", ha manifestado al nombrar a varias rectoras de universidades bielorrusas.

Sin embargo, ha expresado que poner a una mujer al frente del país sería dejar en sus manos numerosos problemas: "¿cómo encargar hoy en día a una mujer este país, con esta Constitución y estos problemas?".

"Muchos piensan que es ser como un rey, uno se sienta y manda, pero nada de eso, hay que saber moverse", ha expresado. Asimismo, ha señalado que las mujeres "gestionan los desórdenes más rápido que los hombres", motivo por el que ha nombrado nuevas rectoras.

Lukashenko, que se considera un presidente "femenino" porque las mujeres siempre "lo han apoyado", ha recordado que fue criado por su madre y que por eso tiene una "actitud especial" frente a las mujeres.

Lukashenko asumió en nuevo mandato en una ceremonia en secreto

Según la agencia de noticias BelTA, ha pedido a las nuevas rectoras "restituir el orden" en las universidades del país en plena crisis institucional a raíz de los resultados de las elecciones del pasado 9 de agosto.

"Las universidades tienen problemas suficientes. Cuando dos mujeres fueron presentadas como candidatas no pude dejar de pensar: Dios, ¿cómo van a gestionar esto? Sin embargo, luego pensé que las mujeres a veces lidian mejor con los problemas que los hombres", ha aseverado.

Así, ha prometido a las nuevas rectoras que está preparado para "comprometerse con el diálogo y explicar la posición del Gobierno actual a los estudiantes". "No tenemos que dar excusas. Hemos hecho lo que hemos podido", ha añadido.

Natalia Karchevskaya, hasta ahora primera viceministra de Cultura, ha sido elegida rectora de la Universidad Estatal de Cultura y Arte de Bielorrusia. Además, Natalia Lapteva liderará la Universidad Estatal de Lingüística de Minsk.

Europapress