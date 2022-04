Malvinas: gobierno inglés subasta un exclusivo whisky para recordar a sus excombatientes

El gobierno británico de las Islas Malvinas subastará 255 ejemplares de un whisky exclusivo, uno por cada soldado que falleció en la guerra 40 años atrás y lo recaudado será donado a asociaciones de veteranos. Se trata de botellas de Glen Moray Speyside, un whisky escocés madurado en barricas de Bordeaux.

Estas bebidas poseen una graduación alcohólica del 53,5% y su valor ronda las 100 libras esterlinas (unos 15 mil pesos) y, según la descripción, este destilado elaborado por la firma Claxton´s posee notas de manzana, chocolate, frutilla y jugo de limón, entre otros sabores y aromas.

