Marine Le Pen entró en la carrera presidencial francesa: "restablecer el Estado de derecho" y "preservar la identidad cultural"

La líder de extrema derecha Marine Le Pen, favorita en las encuestas para las presidenciales, entró en la carrera presidencial de Francia y pronunció este domingo su primer gran discurso de campaña. Durante su intervención prometió "restablecer el Estado de derecho" y "preservar la identidad cultural", tras las recientes protestas marcadas por los disturbios en distintos puntos del país.

La aspirante presidencial, que según las encuestas se está beneficiando políticamente de la crisis que atraviesa Francia, habló ante unos 8.500 simpatizantes de su partido, Agrupación Nacional (RN), Orléans.

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"Lo que proponemos para el país no es un regreso al pasado, sino el amanecer de una nueva era", afirmó la dirigente de 58 años, entre cánticos de "¡Vamos a ganar!" y "¡Macron dimisión!". "Queremos que Francia recupere su fuerza", añadió.

El mitin tiene lugar en un contexto de fuertes tensiones sociales y económicas: cientos de miles de personas salieron a las calles este sábado en marchas contra el alto costo de vida. El Ministerio del Interior francés informó que hay 1.314 detenidos, 24 comercios saqueados y 53 miembros de las fuerzas de seguridad heridos.

Restablecer el Estado de derecho, nuevas leyes migratorias y preservar la identidad cultural

La dirigente ultraderechista acusó al gobierno de Emmanuel Macron de mostrarse débil ante los disturbios y de haber perdido la autoridad. "¿Quién puede afirmar que existe un Estado de derecho cuando hordas vienen a saquear e incendiar nuestros edificios?", preguntó, y añadió: "Vamos a restablecer el Estado de derecho".

Más tarde prometió endurecer las leyes migratorias, tanto a nivel nacional como europeo. "Restableceremos nuestras fronteras, una doble frontera: una francesa y otra europea", afirmó.

Además aseguró que buscará preservar la identidad cultural francesas, desde la lengua y las tradiciones hasta los valores y el modo de vida del país, lo que desató una ovación entre sus partidarios que agitaban las banderas francesas.

Le Pen lidera todos los sondeos para suceder a Macron, quien no puede volver a presentarse en las elecciones. La ultraderechistas quedaría muy por delante en la primera vuelta, con hasta un 38% de los votos válidos, y se impondría en la segunda vuelta frente a cualquiera de sus posibles rivales.

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Su principal adversario, el líder del partido de izquierda radical La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, se vería perjudicado por su escaso trasvase de los votos en caso de pasar a la segunda vuelta y sufriría una derrota, según las encuestas.

Tendrá que "convencer" al 15% de los votantes que aún le falta para acceder al poder de que sus "soluciones para mejorar la vida de la gente" y "hacer felices a los franceses" son precisamente las que necesita un país al borde de la crisis social y financiera.