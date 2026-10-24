Otro sábado de protestas y tensión en una Francia militarizada: antes de las marchas ya hubo 135 detenidos

Miles de personas protestan este sábado en distintas partes de Francia, respondiendo al llamado del colectivo de "chalecos amarillos", todo en medio de un amibiente militarizado, con decenas de miles de policías y soldados en las calles, blindados, cuerpos de Gendarmería, un movimiento uniformado gigantesco para tratar de que no se repitan la violencia del pasado fin de semana.

El gobierno de Emmanuel Macron, que abandonará el poder en mayo, quedó bajo presión para evitar nuevas escenas de caos, como se recordará la semana pasada hubo saqueos masivos, con imágenes que dieron la vuelta al mundo.

En Lyon, muy temprano las fuerzas de seguridad empezaron disparando en la mañana granadas de gases lacrimógenos para dispersar a grupos de personas, cuando intentaban bloquear el tráfico en un sector en el que las autoridades prohibieron concentrarse.

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"Sin incidentes importantes", dijo el Gobierno

Por el momento, "no ha habido incidentes importantes", dijo este sábado el ministro del Interior, Laurent Nuñez, precisando que un total de 135 personas habían sido detenidas "porque portaban objetos como bolas de metal y otras cosas que podían usarse como armas, uno incluso llevaba una katana", djo el funcionario.

"Seremos intransigentes", había prometido la víspera Nuñez, al anunciar el dispositivo policial: 70.000 agentes, unidades de élite policiales y soldados de la misión de vigilancia Sentinelle, así como blindados de la gendarmería, helicópteros, etc.

Las autoridades acusan de los disturbios a "grupúsculos de ultraizquierda" -antifascistas, anarquistas y anarco-autónomos-, a quienes se habrían sumado "delincuentes oportunistas", especialmente jóvenes y procedentes de los suburbios de ciudades, para saquear tiendas.

Para retomar el control, decretaron desde el lunes toques de queda nocturnos en barrios de las grandes ciudades y prohibieron manifestaciones, siempre y cuando no las pidan actores "legítimos", en palabras de Macron, como sindicatos.

En París, Marsella y Lyon, se autorizaron finalmente las marchas previstas contra el encarecimiento de la vida y para apoyar a los estudiantes que desde finales de septiembre reclaman mejores condiciones en los liceos.

Pero en la capital, las autoridades cambiaron a última hora el recorrido de la marcha, que debía partir de la simbólica plaza de la Bastilla, a una zona más alejada, en el sureste de París, cerca de la autopista que rodea la ciudad.

"¿En qué país estamos, donde el poder decide quién puede manifestarse y dónde? Es escandaloso", dijo antes de la marcha Ryad Rani, líder de la Unión Sindical de Estudiantes de Liceo, que desde finales de septiembre reclaman mejores condiciones de educación.

Miles de personas, muchos jóvenes, manifestaron de nuevo este sábado en París, bajo un cielo cubierto y un frío otoñal. En las pancartas se podía leer: "Macron, al rincón", "No esperábamos nada y aun así estamos decepcionados", entre gritos de "Macron dimisión" o "Todo el mundo odia la policía".

Entre los manifestantes, "Cas", un estudiante de 22 años que no quiere revelar su identidad, protesta también "por quienes no tienen el derecho a manifestar" este sábado. "Es un problema a nivel de los derechos humanos en Francia", aseguró a AFP.

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, instó a los países europeos sacudidos por protestas este sábado, como Francia, España, Italia y Albania, a respetar el derecho a manifestarse y a dar prioridad a la "desescalada" en las operaciones policiales.

Blindados de la Gendarmería protegen este sábado el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia, y la Asamblea Nacional, en París.

Después de las protestas de la semana pasada, que sacaron a las calles a entre 550.000 y 800.000 personas, y las de este sábado, el movimiento de los chalecos amarillos, que ya sacudió el primer mandato de Macron en 2018 y 2019, anunció una nueva movilización dentro de siete días contra una "deriva autoritaria".

Muchos de los desórdenes de la semana pasada se produjeron durante manifestaciones no autorizadas, que intentaron también acercarse a lugares estratégicos como los turísticos Campos Elíseos.Ante las nuevas protestas, muchos comerciantes instalaron tablones de madera en las vitrinas de sus negocios, algunos piensan no abrir y otros defenderán ellos mismos sus tiendas de eventuales pillajes. El pasado sábado, casi 3.000 se vieron afectadas en Francia.

Los museos parisinos del Louvre, Orsay y Picasso y la Ópera de París cerraron excepcionalmente.

Con las autoridades ya bajo presión, un hombre de 39 años perpetró el viernes un "atentado terrorista racista" cerca de París, que dejó un muerto y cinco heridos, antes de ser detenido, según Macron.

Al menos 11.000 personas manifestaron también en Orleans contra el partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN), que celebra este fin de semana su congreso político entre fuertes medidas de seguridad. A seis meses de la elección presidencial, su líder Marine Le Pen encabeza los sondeos.

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HB