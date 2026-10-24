El Papa suspendió un viaje en helicóptero a Asís por recomendación médica

El papa León XIV no participará la próxima semana en el encuentro por la paz de Asís, siguiendo la recomendación de sus médicos, mientras se recupera de una cirugía por un nódulo canceroso en el pulmón, informó el Vaticano este viernes.

“Con el fin de favorecer su recuperación tras la intervención de cirugía torácica a la que se sometió el martes de la semana pasada, y siguiendo el consejo de los médicos, el papa León XIV no podrá estar presente en Asís el 27 de octubre, como estaba previsto, para el encuentro ‘Paz desarmada y desarmante’”, indicó la Santa Sede en un comunicado.

El pontífice enviará un “mensaje de cercanía a los organizadores, líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas, así como a los invitados presentes” en el encuentro, organizado con motivo del 40º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, precisó.

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Estudios médicos. En un comunicado paralelo publicado por el Vaticano, los médicos de León XIV, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, informaron que una radiografía de control del tórax confirmó su “excelente evolución postoperatoria”, pero optaron por la prudencia con respecto al viaje a Asís, en el centro de Italia.

“Dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes consideraron oportuno desaconsejar el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre, como medida de precaución”, señalaron.

El santo padre estadounidense y peruano, de 71 años, salió el sábado del hospital Gemelli de Roma, tras ser sometido el martes previo a una cirugía para extirparle un tumor cancerígeno del pulmón derecho.

Sus médicos declararon que el pontífice no necesita tratamiento tras el éxito de la operación, ya que el cáncer “estaba localizado”. El domingo, al término de la oración del Ángelus, el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo indicó que reanudaría sus actividades “gradualmente”.

Stefano Margaritora, el cirujano que lo operó, declaró en una entrevista con Vatican News que a su juicio, no había “ninguna razón de carácter clínico” que impidiera al papa realizar su visita prevista entre el 6 y el 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, país en el que vivió durante dos décadas y obtuvo la nacionalidad.

Sin embargo, la suspensión de su viaje a Asís demuestra que el equipo médico prefiere avanzar con mucho cuidado en el proceso de recuperación. Hasta ahora, ninguna autoridad médica, y menos del Vaticano, se atrevió a confirmar la gira por Sudamérica. Sólo trascendió que podría llegar a hacerla con ciertas precauciones y reduciendo drásticamente su desplazamiento.