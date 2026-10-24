Israel: el trauma del 7 de octubre lleva a muchos a votar a la derecha

Un informe de la red israelí Canal 12 resalta que unos 550.000 israelíes de 18 a 22 años podrán votar por primera vez en las elecciones de este 27 de octubre –de donde saldrá el próximo primer minitro–, y que la gran mayoría lo haría por la derecha, afectados por el trauma que dejó el ataque de Hamas del 7 de octubre del 2023.

El sondeo revela que 74% de ellos se declararon abiertamente de derecha o centroderecha, lo que contrasta con varias democracias occidentales, donde el electorado joven es más de izquierda o centroizquierda.

Para la analista Dahlia Scheindlin, el giro de los jóvenes israelíes se viene dando desde hace unos 20 años, aunque se agudizó con el ataque de Hamas.

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“La conciencia política de alguien que hoy tenga 18 años se ha forjado bajo la era de Benjamin Netanyahu (primer ministro), en un entorno muy ultranacionalista”, dijo, y agrego: “La paz no está en la mente de la gente”.

Empate técnico. Para estos comicios parlamentarios hay dos sectores enfrentados, que hasta el momento no se sacan ventaja.

El primero representa a la derecha y está liderado por el premier Netanyahu. Enfrente se encuentra Gadi Eisenkot, de 66 años, un militar de prestigio y larga trayectoria que representa a los moderados y a la centroizquierda israelí.

“Hay un amplio sector en Israel cuyo principal objetivo en las elecciones es simplemente que las cosas estén más tranquilas. La clase media busca a alguien que se vea responsable, aburrido. Creo que Eisenkot tiene ese atractivo”, señaló Tal Elovits, investigador del centro de estudios Molad.

Eisenkot, quien está en un empate técnico con Netanyahu en los sondeos, prometió tratar de restaurar la imagen internacional de Israel, gravemente dañada tras tres años de guerra en Gaza y violencia en Cisjordania. También dijo que cambiará la política hacia los palestinos.