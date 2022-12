La ruptura entre el escritor peruano Mario Vargas Llosa y de la filipina Isabel Preysler recorrió el mundo y el tópico pasó a ser un culebrón.

La mujer de 71 años dio su versión de la ruptura en declaraciones a revista Hola!, donde sostuvo que fue por los "celos infundados" del Premio Nobel de Literatura. Pero desde el entorno del autor indicaron que los motivos del distanciamiento tras ocho años de relación serían otros, que en realidad las personalidades de ambos eran incompatibles. dado que él "es un hombre de la cultura y ella, del espectáculo".

Fue el diario español El País el medio que publicó esta información en un extenso artículo en el que se relaciona el fin de esa historia de amor con Los vientos, cuento de Vargas Llosa de tinte autobiográfico, perteneciente al libro Letras libres, publicado a fines del 2020.

“Todas las noches, parece mentira, desde que cometí la locura de abandonar a mi mujer, pienso en ella y me asaltan los remordimientos. Creo que solo una cosa hice mal en la vida: abandonar a Carmencita por una mujer que no valía la pena (…). Todas las noches pienso en ella y le pido perdón”, reza uno de los párrafos.

En el relato cuenta la historia de un hombre que está llegando al ocaso de su vida, una persona desilusionada que se arrepiente de haber dejado a su esposa por otra mujer.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa terminaron su relación

El cuento continúa: "Ya me olvidé del nombre de aquella mujer por la que abandoné a Carmencita. Nunca la quise. Fue un enamoramiento violento y pasajero, una de esas locuras que revientan una vida. Por hacer lo que hice, mi vida se reventó y ya nunca más fui feliz (…). Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí".

El entorno de Vargas Llosa habría notado en ese escrito señales del aparente fastidio que ya sentía el escritor después de siete años de convivencia con la celebrity.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa

El relato de ficción está repleto de pistas que tendrían coincidencias con la realidad. Son varias las referencias implícitas a su exesposa: Carmen es el primer nombre de Patricia Llosa, la anterior mujer del Nobel de Literatura y madre de sus tres hijos.

Curiosamente, en Los vientos, el novelista también critica con dureza a la farándula, dejando entrever que lo que decían los medios sobre él impactaba en su vida. "A veces pienso que, sin darme cuenta, lo que ocurre a mi alrededor me va contaminando a mí también y ya no sé realmente distinguir entre lo que es cultura y eso que hace sus veces en el mundo disparatado en que ahora vivimos", reza un fragmento.

La palabra del entorno del escritor

Una persona allegada a Vargas Llosa le confió a El País: "Cuando leímos Los vientos, vimos las claras referencias autobiográficas y también las referencias a su relación con Isabel, aunque por supuesto no utiliza su nombre ni mucho menos".

Mario Vargas Llosa celebró el fracaso de autogolpe de Estado en Perú

Y presumió que la crisis con Preysler es de larga data: "Este cuento lo terminó de escribir en diciembre de 2020, hace dos años. De modo que la crisis con Isabel viene de lejos. No ha sido algo repentino o inesperado, como se ha dicho. El deterioro de la relación, las dudas, el arrepentimiento, la insatisfacción... todo eso llevaba gestándose desde hace tiempo. La prensa rosa los ha presentado siempre como una pareja idílica, pero hace tiempo que pasaron de algo idílico a algo menos feliz y más complicado".

Al mismo tiempo, desmintieron la versión de Isabel sobre los supuestos celos del peruano. "No hubo ataques de celos, como se ha dicho. Eso es falso. Esto ha sido la culminación de un deterioro".

JP CP