¿Mi amigo Elon o mi amigo Donald?: Milei mantiene el "silencio de radio" sobre la pelea Musk-Trump

"Estos son mis amigos, si no le gustan, tengo otros...", tal vez habría dicho el inefable Groucho Marx es una situación similar, pero lo cierto es que bromas aparte, y con gestió endeudada con el FMI en marcha, el gravísimo conflicto desatado entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el empresario Elon Musk pone a Javier Milei en una posición extremadamente compleja, porque parece claro que mantener una buena relación con ambos será digno de un equilibrista.

En Casa Rosada se sorprendieron con la rapidez con que escaló la pelea entre el mandatario republicano y su ex funcionario, que pasaron de aliados a enemigos feroces en cuestión de días. “Nuestro vínculo formal es con el gobierno de los Estados Unidos”, le dijo una importante fuente con acceso al despacho presidencial a la agencia Noticias Argentinas.

Lo más sorprendente es que la pelea mediática entre Trump y su ex asesor se dio pocos días después de la despedida privada que protagonizaron ambos en el Despacho Oval, donde el presidente norteamericano le dio a Musk una llave simbólica como reconocimiento por su trabajo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Elon Musk y Donald Trump en el Despacho Oval

Algunos voceros libertarios remarcan que el referente republicano tiene una gran relación con Argentina y señalan que, más de una vez, le dijo a sus colaboradores que “Milei es su presidente preferido”. El inconveniente es que el vínculo del mandatario con la Casa Blanca era Musk, y con Trump diciendo en las últimas horas que el dueño de Tesla "está loco y no quiere saber nada con él", será complejo mantener con ambos la misma sintonía que regía en cada viaje hasta el mes pasado.

Una importante figura del Gobierno le dijo a la agencia Noticias Argentinas que la disputa entre el presidente norteamericano y el dueño de Tesla es entre dos hombres que “están alineados, pero se cuestionan”, y en ese cuadro Milei se limita a hacer equilibrio, sin referirse hasta el momento al conflicto entre los dos referentes del conservadurismo duro norteamericano.

La realidad es que no es la primera prueba en la que los libertarios deben hacer gala de una gran capacidad de adaptación: ya en medio de la guerra comercial entre Norteamérica y China, el Gobierno se alineó con Trump mientras sigue intentando tener más dialogo con el gigante asiático que lidera Xi Jinping.

El presidente chino Xi Jinping

Mientras se prepara para visitar Washington, el canciller Gerardo Werthein está organizando la primera reunión bilateral de Milei con su par estadounidense en la Casa Blanca. Con el Acuerdo Marco de Comercio e Inversión (TIFA) y el proyecto de avanzar con el tratado de libre comercio, el creador de LLA quiere, además, conseguir un entendimiento arancelario común con Estados Unidos sin que estos movimientos perjudiquen su relación con Musk, al que definió como un “amigo” en febrero pasado, durante la famosa visita donde le regaló una motosierra dorada.

La feroz escalada entre Musk y Trump

Tras la salida de Musk del Gabinete republicano, el empresario reveló su ruptura personal y política con Trump, lo que provocó acusaciones cruzadas, con amenazas de represalias económicas y denuncias en las redes sociales.

El empresario escribió el jueves 5 de junio, en su cuenta oficial de X, que el presidente aparece en los archivos de Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado de abuso de menores y tráfico sexual que se suicidó en la cárcel.

El posteo de Elon Musk contra Donald Trump

"Es hora de lanzar la gran bomba: Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT (Donald John Trump)!", declaró el propietario de Tesla en su red social. Y luego sumó: “Guarda esta publicación para el futuro. La verdad saldrá a la luz”.

Horas antes que Musk le dedicará este tuit, Trump predijo, en el Despacho Oval, que su ex aliado lo cuestionaría: “Elon y yo teníamos una relación excelente. No sé si la seguiremos teniendo. Dijo cosas muy bonitas sobre mí, y no ha dicho nada malo de mí personalmente, pero estoy seguro de que eso será lo próximo. Pero estoy muy decepcionado de Elon. Le he ayudado mucho”.

El texto que retuiteó Musk pidiendo la destitución de Trump

La situación acaba de empeorar porque este viernes 6 de junio, el empresario retuiteó un texto pidiendo el juicio político contra Trump y sugiriendo que sea reemplazado por el vicepresidente J.D. Vance.