Milagro en Camerún: incendiaron una iglesia y hallaron un Santo Sacramento intacto

Una iglesia fue incendiada en Nchang, Camerún y entre los escombros encontraron intacto el copón en el que se colocan las hostias consagradas. El hallazgo lo realizó el Obispo Monseñor Aloysius Fondong.

El templo, identificado como la iglesia de Santa María (Diócesis de Mamfé), ardió en llamas la noche del pasado 16 de septiembre cuando un grupo de unos 60 hombres armados ingresó y secuestró a nueve personas, siendo estos cinco sacerdotes, una religiosa y tres laicos.

En imágenes difundidas a través de Twitter por la organización católica Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN por su nombre en inglés Aid to the Church in Need), se puede ver al Obispo ingresando a lo que quedó del templo y dirigiéndose al tabernáculo junto a la cruz.

"Lo que pasó es abominable. Están probando la paciencia de Dios", expresó al respecto Fondong tras abrir el tabernáculo y encontrarse con el copón intacto e inclinarse en señal de adoración.

El cardenal enviado por el Papa Francisco a Ucrania quedó en medio de un tiroteo

Según indicó el medio Vatican News en base a declaraciones realizadas en Radio Evangelium, la cual pertenece a la Diócesis de Mamfé, en la noche del ataque decenas de hombres armados atacaron el templo en Nchang y secuestraron a cinco sacerdotes, una religiosa, una catequista, una cocinera del lugar y una joven de 15 años que vivía junto a las religiosas.

En este sentido, la agencia vaticana Fides informó que el Arzobispo de Bamenda, Monseñor Andrew Nkea Fuanya, reveló que los capturadores han exigido un rescate a cambio de las víctimas ya que ven a la Iglesia como "un blanco fácil para hacer dinero".

AS / MCP