Misterio en el cónclave: un cardenal africano denuncia exclusión, mientras el Vaticano habla de "mala salud"

A pocas horas de comenzar el Cónclave en el que se elegirá al reemplazo del Papa Francisco, el cardenal John Njue, de 79 años, denunció que no se le permitió unirse a los otros 133 cardenales, de 70 países, que se reúnen en el Vaticano para el inicio del proceso secreto de votación en la Capilla Sixtina. Además, el cardenal afirmó: “Quienes van allí para la elección suelen recibir invitaciones oficiales, y eso no ha sucedido en mi caso. Lo cierto es que no he sido invitado. No sé por qué me han excluido; si no estoy allí, no es por mi mala salud”.

Hubo fumata negra y los cardenales se reunirán el jueves para el segundo día del cónclave papal

Sin embargo, desde Nairobi, la diócesis del cardenal emitió un comunicado que contradice sus dichos: “No pudo participar debido a problemas de salud. Oremos por su buena salud”. Esta versión coincide con la postura oficial del Vaticano, que también justificó su ausencia por motivos médicos.

La polémica ha despertado especulaciones y comentarios en medios italianos, que destacan el clima de intriga que envuelve este cónclave, comparándolo con tramas cinematográficas como la del film "Cónclave", protagonizado por Ralph Fiennes.

Lo cierto es que el cardenal Njue, designado en 2007 por el Papa Benedicto XVI y conocido por su línea conservadora y su fuerte defensa de los valores tradicionales de la Iglesia, estaba en condiciones de participar. El Vaticano había corregido recientemente su año de nacimiento en el directorio oficial, pasando de 1944 a 1946, lo que le permite estar dentro del límite de edad (80 años) para poder votar.

¿Cuál fue el único cónclave en el que hubo 'fumata blanca' el primer día de votación?

Una situación similar ocurrió con otro cardenal africano, Philippe Quedraogo, cuya fecha de nacimiento fue modificada de enero a diciembre de 1945, permitiéndole así participar en el cónclave.

Los cardenales comenzaron esta mañana la jornada con una misa en la Basílica de San Pedro, antes de ingresar en la Capilla Sixtina para la primera votación, donde elegirán al sucesor del Papa Francisco, fallecido el mes pasado a los 88 años. Allí, aislados del mundo exterior, sin teléfonos ni comunicación digital, se someterán a un proceso secreto “guiado por Dios y el Espíritu Santo”.

Esta noche podrían se vieron las primeras señales de humo. Se observó de color negro porque todavía no hay consenso. Si hubiese sido blanco, sería el anuncio de un nuevo Papa. Mientras tanto, las miradas siguen puestas en la figura de Pietro Parolin, actual Secretario de Estado del Vaticano, considerado el favorito con el apoyo de al menos 50 cardenales.

Fumata negra en la Capilla Sixtina: no hubo acuerdo sobre el próximo Papa en el primer día del cónclave

El ganador será quien obtenga dos tercios de los votos. Los medios especulan que la decisión podría llegar el jueves por la noche. Para obtener el color del humo, se queman las papeletas y se añaden productos químicos. Hay dos votaciones por la mañana y dos por la tarde, y los cardenales regresan a Santa Marta para comer entre ellas.

El vino está permitido, pero las bebidas alcohólicas están prohibidas, y se dice que el favorito en este momento es Pietro Parolin, el número dos del Papa Francisco y Secretario de Estado del Vaticano, quien, según se dice, cuenta con el apoyo de unos 50 cardenales.

En el último cónclave para elegir al Papa Francisco, los cardenales tardaron dos días, y el mismo tiempo para el Papa Benedicto XVI. El cónclave más corto duró diez horas, mientras que el más largo duró poco menos de tres años en 1294.