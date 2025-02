Oklahoma quiere salir a la caza de inmigrantes hasta en las escuelas

Una de las iniciativas inspiradas en la política migratoria que impulsa la Casa Blanca que más ha indignado a los latinos estadounidenses llegó de un estado en el que la comunidad no tiene una presencia tan masiva como en otros: Oklahoma. El consejo escolar del estado del sur del país, fronterizo con Texas, aprobó por unanimidad una propuesta para obligar a demostrar su estatus migratorio regular a los padres que inscriban a sus hijos en escuelas públicas. La redacción de la propuesta incluida en el sitio web del Consejo es deliberadamente ambigua. Sostiene que las escuelas deberán tener registro de los alumnos cuyos padres no pueden dar prueba de ciudadanía estadounidense o estatus legal”. No queda claro si el estado está pidiendo el estatus de los hijos o de los padres.

Fuentes del Consejo dijeron que la propuesta, que ahora espera ser convertida en la Legislatura estatal, solo documentaría el estatus migratorio de los padres, pero no prohibiría a los hijos asistir a las escuelas. Sin embargo, si los adultos fueran deportados, esta aclaración es casi una burla.

Para el representante estadual Arturo Alonso-Sandoval, hijo de mexicanos, la propuesta “no solo es inmoral. Es constitucionalmente indefendible”, un diagnósitco similar al del Centro Nacional de Ley de Inmigración en Washington D.C.

La iniciativa, sostuvo esta ONG especializada, “es una violación directa de los derechos y libertades de los que viven en Oklahoma. Cada niño viviendo en los Estados Unidos, sin importar el estatus migratorio de sus padres, tiene el derecho a asistir a las escuelas públicas primarias y secundarias”.

Dicho esto, no todos tienen el presentimiento de que la propuesta del Consejero Educativa es el problema más grave que enfrentan los inmigrantes. “El gobierno no tiene la capacidad para ir detrás de los inmigrantes de esta forma masiva”, opina Lambert Dunn, un abogado especializado en inmigracion de Oklahoma.

“Esto es una muestra de bravuconería de parte de la administración, y están tratando de cumplir unas promesas. Pero el miedo y la retórica es lo que está inquietando a mis clientes”.

Dunn, que esposa e hijos mexicanos, considera que la reacción de la comunidad latina y la de la población estudiantil ha sido decepcionante. “No todos los hispanos son indocumentados, pero yo no he escuchado a, por ejemplo, la Cámara de Comercio Hispano decir ni una palabra”, comenta el abogado. “El liderago hispano me ha decepcionado”.

“También estoy decepcionado con los estudiantes de la secundaria. Ellos deberían estar organizando protestas y lo deberían hacer todas la semanas. ¿Cómo puedes permitir que tus compañeros de clase, que tus amigos, pasen por esto? Tengan un poco de deber civil”.