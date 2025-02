Otros seis rehenes liberados por Hamas, uno de ellos argentino

Seis israelíes, entre ellos un argentino, Omer Wenkert, fueron liberados ayer por Hamas, el último grupo de rehenes vivos de la primera fase de la tregua con Israel.

Poco después, la oficina del premier Benjamin Netanyahu anunció que postergaba la excarcelación de 602 presos palestinos que preveía el acuerdo hasta la realización de una reunión de su gabinete de seguridad, en las últimas horas de ayer.

“Una vez concluida la consulta de seguridad, se tomará una decisión respecto a los siguientes pasos” del acuerdo de alto el fuego con Hamas, declaró un funcionario israelí.

La decisión sigue a dos días emotivos en Israel, cuando se han identificado los restos de otra rehén, Shiri Bibas, luego de la entrega inicial de otro cuerpo por error.

Bibas y sus dos hijos pequeños fueron capturados durante el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra, y se habían convertido en símbolos de la terrible experiencia sufrida por los rehenes israelíes.

El Club de Prisioneros Palestinos aseguró que Israel liberaría a 602 presos, la mayoría habitantes de Gaza detenidos durante la guerra, a cambio, pero también a sesenta que cumplen condenas a cadena perpetua por actos de terrorismo.

La primera fase de la tregua, que ha detenido en gran medida más de 15 meses de devastadores combates en la Franja de Gaza y ha permitido la liberación de treinta cautivos, vencerá a principios de marzo. Las negociaciones para una segunda fase, que pretende conducir a un fin permanente de la guerra, aún no han comenzado.

Ceremonia bien ensayada. En una ceremonia en Nuseirat, en el centro de Gaza, militantes de Hamas encapuchados llevaron al escenario a Eliya Cohen, de 27 años, Omer Shem Tov, de 22, y al israelí-argentino Omer Wenkert, de 23. Saludaron a la multitud reunida mientras sostenían certificados de liberación antes de ser entregados a la Cruz Roja y regresar al territorio israelí. En una escena escandalosa, Shem Tov fue obligado a besar en la cabeza a uno de los terroristas, en una muestra de supuesto aprecio.

En una ceremonia similar en Rafah, en el sur de Gaza, los militantes entregaron a Tal Shoham, de 40 años, y a Avera Mengistu, de 38, quienes parecían aturdidos. Shoham fue obligado a dirigirse a la multitud, flanqueado por hombres armados encapuchados, vestidos completamente de negro.

En Tel Aviv, cientos de personas reunidas en un lugar conocido como Plaza de los Rehenes aplaudieron y algunos lloraron al ver una transmisión en vivo de las liberaciones.

Posteriormente, un sexto rehén, Hisham al-Sayed, de 37 años, fue liberado y llevado de regreso al territorio israelí, informó el ejército.

Sayed, un beduino musulmán, y Mengistu, un judío etíope, habían estado detenidos en Gaza durante aproximadamente una década, tras ingresar al territorio de manera individual. “Nuestra familia ha soportado diez años y cinco meses de sufrimiento inimaginable”, declaró la familia de Mengistu en un comunicado. La familia de Sayed calificó el suceso como “un momento largamente esperado”.

Los parientes de Shoham lloraron y se abrazaron al ver su entrega, según mostró un video publicado por el gobierno israelí. “Tal parece estar bien considerando las circunstancias. Se nos aligera un peso enorme”, manifestó la familia del ciudadano con doble nacionalidad, austríaco-israelí, en un comunicado.

Bajo una fría lluvia invernal en Rafah y en Nuseirat, Hamas organizó una demostración de fuerza tras meses de bombardeos y ataques que abatieron a los líderes más importantes del grupo.

En lo que se ha convertido en una ceremonia bien ensayada desde el inicio de la tregua, se instalaron escenarios frente a grandes carteles que promovían la causa de los militantes o elogiaban a los combatientes caídos.

Identifican el cadáver de Shiri Bibas

Agencias

Las autoridades israelíes confirmaron que el cadáver entregado a última hora del viernes por Hamas corresponde al de Shiri Bibas, la madre de los hermanos argentinos Ariel y Kfir, que murieron durante su cautiverio como rehenes del grupo palestino.

Según el Jerusalem Post, el equipo forense que identificó el cuerpo de Shiri Bibas confirmó que no murió en un ataque aéreo israelí, como había afirmado anteriormente Hamas. “Nuestro examen no mostró evidencia de lesiones por la bomba. Nos encontramos con profundidades de maldad y malicia que no podían ser concebidas”, dijo el doctor Chen Kugel, científico del Centro Nacional de Medicina Forense.

El jueves se realizó la primera transferencia de los cuerpos de los rehenes muertos en el marco de la tregua y el cadáver que Hamas entregó como perteneciente a Shiri Bibas, tras un análisis forense, reveló ser otra mujer gazatí, lo que provocó indiganacíón en Israel. Hamas admitió posteriormente una posible “confusión de cuerpos”, que atribuyó a los bombardeos israelíes en la zona. El viernes por la noche, la Cruz Roja confirmó la transferencia de más restos humanos, los cuales la familia Bibas declaró en un comunicado haber sido identificados como de Shiri. La familia afirmó que ella “fue asesinada en cautiverio y ahora ha regresado a casa... para descansar”.

El ejército israelí declaró, tras analizar los restos, que militantes palestinos mataron a los chicos Bibas, Ariel y Kfir, “con sus propias manos” en noviembre de 2023. Hamas ha sostenido durante mucho tiempo que un ataque aéreo israelí los mató a ellos y a su madre al comienzo de la guerra, y ayer desestimó la versión militar calificándola de “mentiras infundadas y fabricaciones”.

La familia de los niños israelíes Ariel y Kfir Bibas, de 4 años y 10 meses de edad respectivamente, dijo ayer que no ha recibido información oficial sobre las circunstancias exactas de sus muertes bajo secuestro de las milicias palestinas y pidió a los medios que no proporcionen más detalles de los informados hasta el momento.