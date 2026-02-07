Pakistán: atentado suicida deja al menos 31 muertos y 130 heridos

Se trata del ataque más mortífero registrado desde 2008 en la ciudad de Islamabad, capital pakistaní, según informaron autoridades y fuentes de seguridad. Un atentado suicida dejó al menos 31 muertos y más de 130 heridos durante la oración de ayer en una mezquita chiita.

La explosión ocurrió en la mezquita Imam Bargah Qasr-e-Khadijatul Kubra, ubicada en el barrio de Tarlai, cuando el templo se encontraba lleno de fieles. Según el Comando de Seguridad, el atacante fue interceptado en la entrada y detonó los explosivos tras un breve enfrentamiento.

“El atacante fue detenido en la puerta y se inmoló”, señaló una fuente de seguridad a la AFP, que advirtió que el número de víctimas podría aumentar debido a la gravedad de las heridas.

Periodistas de la agencia vieron a decenas de heridos llegar a hospitales de Islamabad con la ropa ensangrentada. Médicos y transeúntes colaboraban con el traslado de las víctimas, algunas de las cuales fueron llevadas en vehículos particulares ante la demora de las ambulancias.

Muhammad Kazim, un fiel de 52 años que se encontraba en el interior de la mezquita, describió una explosión “extremadamente potente” que destruyó parte del edificio. “Durante la primera reverencia del rezo oímos disparos y, mientras seguíamos inclinados, se produjo la explosión”, relató desde el hospital del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, donde acompañaba a un amigo herido.

Otro testigo, Imran Mahmood, afirmó que se produjo un tiroteo entre el atacante, un posible cómplice y voluntarios encargados de la seguridad del templo. “Uno de nuestros voluntarios le disparó por la espalda y lo hirió, pero logró avanzar y detonar los explosivos”, sostuvo.

El primer ministro Shehbaz Sharif condenó “enérgicamente” el atentado y aseguró que los responsables serán llevados ante la Justicia. Hasta el momento, ningún grupo reivindicó el ataque, aunque autoridades señalaron que las sospechas recaen sobre el Estado Islámico o grupos militantes antichiitas.

Seguridad deficiente. Kazim, quien ha realizado las oraciones de los viernes en la mezquita “durante las últimas tres o cuatro semanas”, afirmó que la seguridad había sido deficiente. “Nunca he visto una seguridad adecuada”, declaró a la AFP. “Los voluntarios gestionan la seguridad por sí solos, pero carecen del equipo necesario para hacerlo eficazmente”, declaró. “Las mezquitas chiitas siempre están amenazadas, y el gobierno debería tomar esto en serio y brindar la seguridad adecuada”, añadió.

El atentado ocurre en un contexto de creciente violencia insurgente en Pakistán, especialmente en las provincias del norte y del sur del país, cercanas a la frontera con Afganistán. Aunque Pakistán es mayoritariamente sunita, la comunidad chiita representa entre el 10 y el 15% de la población y ha sido blanco recurrente de ataques sectarios.

El último atentado de gran magnitud en Islamabad había ocurrido en 2008, cuando un camión bomba destruyó parte del hotel Marriott y mató a 60 personas.