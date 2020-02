Francisco le pidió al FMI que las deudas no se paguen con "sacrificios insoportables"

Tal y como le prometió al presidente Alberto Fernández, el Papa Francisco hizo su aporte a la estrategia argentina para reestructurar su deuda externa. El sumo Pontífice pidió ante las máximas autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) que no se exija a los países que salden sus pasivos con "sacrificios insoportables" para sus pueblos.

El pasado lunes 3 de febrero, el líder religioso recibió en la Santa Sede a Fernández. El encuentro formó parte de la gira del mandatario para cosechar apoyos europeos para su futura renegociación de la deuda externa. "Le pedí que todo lo que pueda hacer para ayudarnos lo haga y lo va a hacer. El Papa es un argentino preocupado por su patria y por su gente", expresó el Presidente tras la reunión bilateral.

Este miércoles 5 de febrero Francisco disertó en el Seminario "Nuevas Formas de Solidaridad" organizado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales en el Vaticano. Del evento participaron el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva.

Durante su intervención, el Papa dijo que la deuda pública contraída en no pocos casos para impulsar el desarrollo económico de un país puede constituirse en un factor que daña y perjudica el tejido social cuando termina orientada hacia otras finalidades, como la especulación financiera o el financiamiento de la fuga de capitales.

“Las exigencias morales de San Juan Pablo Segundo en 1991 resultan asombrosamente actuales hoy”, consignó el líder de la Iglesia Católica y citó: "Es ciertamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito en cambio exigir o pretender su pago cuando este vendría a imponer de hecho opciones políticas tales que llevaran al hambre y a la desesperación a poblaciones enteras".

"No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. En estos casos es necesario encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de la deuda compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso", completó Francisco la cita de San Juan Pablo Segundo.

Con Guzmán y Georgieva sentados al lado, la máxima autoridad de la Iglesia Católica pidió que se construyan "puentes que favorezcan el desarrollo de una mirada solidaria desde los bancos, las finanzas, los gobiernos y las decisiones económicas".

"A la globalización de la indiferencia la he llamado inacción. San Juan Pablo Segundo las llamó estructuras de pecado. Tales estructura encuentran una atmósfera propicia para su expansión cada vez que el bien común viene reducido o limitado a determinados sectores o cuando la economía y las finanzas se vuelven un fin en sí mismo. Es la idolatría del dinero, la codicia y la especulación", señaló Francisco.

La primera buena señal del FMI no se hizo esperar. En su cuenta de Twitter, Georgieva dio indicios de estar en consonancia con las expresiones de Francisco. “Mi inmensa gratitud al Pontífice por unirse a nuestro diálogo y por sus palabras inspiradoras. ¡Compartimos plenamente su visión de que la economía global necesita ser más inclusiva, más fraterna y debe preocuparse por nuestro hogar común, nuestro planeta!”, escribió.

My immense gratitude to @Pontifex for joining our dialogue and for your inspiring words. We fully share your vision that the global economy needs to be more inclusive, more fraternal and should care about our common home, our planet! @CasinaPioIV #Vatican pic.twitter.com/hvRxX52PBw