Piden que no haya escuelas católicas

La portavoz adjunta del partido Sumar en el Congreso, y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, reclamó impulsar una comisión de investigación en la cámara sobre abusos y agresiones sexuales en el ámbito de la Iglesia católica a raíz del informe del defensor del Pueblo.

A través de un mensaje en la red social X, Vidal remarcó que la encuesta del organismo que dirige Ángel Gabilondo, que apunta a miles de víctimas, es “desoladora” y recupera la propuesta que hicieron en la anterior Legislatura de impulsar una comisión específica sobre este asunto.

Durante la anterior Legislatura, su compañero de formación y exdiputado Jaume Asens demandó la creación de una comisión de investigación sobre abusos sexuales en la Iglesia católica, y defendió que ese organismo era compatible con los trabajos del defensor del Pueblo.

“No más excusas”, proclamó ahora Vidal para remarcar que “las víctimas no pueden esperar y los culpables no pueden quedar impunes”, sino que hace falta “justicia, reparación y no repetición”.

Por su parte, otro partido de izquierda, Podemos, exigió medidas “valientes” como eliminar la financiación pública a la Iglesia y derogar el concordato con la Santa Sede, Además, reclamó que la Iglesia no pueda gestionar centros educativos, tanto concertados como privados, al entender que está inhabilitada para ello tras el dictamen de Ángel Gabilondo. En consecuencia, insta a su integración en la red pública para la gestión directa por parte de la administración.