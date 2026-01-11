Proponen crear una fuerza militar europea para reemplazar a las fuerzas estadounidenses en ese continente

El comisario europeo de Defensa de la Unión Europea, Andrius Kubilius. propuso este domingo la creación de una "fuerza militar europea" poderosa y permanente de 100 mil integrantes como una posible opción para defender al continente de amenazas externas.

Esta propuesta serviría para reemplazar a los efectivos estadounidenses que actualmente están desplegados dentro de Europa. El alto funcionario de origen lituano expresó esta posibilidad después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificara en las últimas semanas los temores entre los paises aliados nucleados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre la real fiabilidad de Washington, al insistir con apoderarse de Groenlandia, territorio que está en poder de Dinamarca.

La propuesta no es novedosa sino que ya estuvo circulando con anterioridad entre los miembros de la OTAN, aunque nunca lograron avanzar demasiado. Las dudas sobre el compromiso de Trump con Europa ya han impulsado a los países a redoblar esfuerzos para reforzar sus ejércitos.

Estados Unidos ha instado a los países europeos a asumir cada vez más la responsabilidad de su propia seguridad y ha planteado la posibilidad de trasladar fuerzas desde Europa para centrarse en China.

Kubilius también abogó por la creación de un "Consejo de Seguridad Europeo", que incluya el Reino Unido y pueda tomar decisiones sobre su propia defensa con mayor rapidez.

"El Consejo de Seguridad Europeo podría estar compuesto por miembros permanentes clave, junto con varios miembros rotativos", señaló, según la Agencia France Press.

El comisario europeo de Defensa añadió que el primer objetivo de dicho organismo debería ser intentar cambiar la dinámica de la guerra en Ucrania para asegurar que Kyiv no termine perdiendo.