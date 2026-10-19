Quién es Andrés Delich, el argentino que conducirá la OEI hasta 2030

El sociólogo y especialista en Educación Andrés Guillermo Delich fue elegido secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) para el período 2027-2030.

Su designación se resolvió por unanimidad durante la XV Asamblea General del organismo, realizada el viernes 16 de octubre en Buenos Aires, bajo la presidencia de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, y con la participación de ministros y autoridades educativas de distintos países de la región.

A partir del año próximo, reemplazará al español Mariano Jabonero, a quien acompaña desde 2018 como secretario general adjunto.

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Esta relación de Delich con la Organización de Estados Iberoamericanos comenzó a ocupar un lugar central en su carrera en 2016, cuando asumió la dirección de la oficina del organismo en Argentina. Durante esa etapa, su agenda incluyó iniciativas para mejorar los aprendizajes, fortalecer la formación docente, incorporar herramientas digitales y desarrollar la educación técnico-profesional.

Su recorrido continuó en 2018 pasó a desempeñarse como secretario general adjunto de la OEI, desde donde acompañó a Jabonero en la conducción de la institución. Entre sus responsabilidades estuvieron la coordinación de alianzas estratégicas, las relaciones multilaterales y el fortalecimiento de los vínculos con gobiernos y organismos internacionales.

A lo largo de esos años, la OEI amplió su presencia internacional. En 2023 fue incorporada como organismo observador de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, en 2024, recibió el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.

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Delich también promovió la creación y consolidación del Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad.

Quién es Andrés Delich y cuál es su trayectoria en la educación

Delich es sociólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Educación, con orientación en Gestión Educativa, por la Universidad de San Andrés.

En 1997 fue elegido diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), pero dejó su banca en 1999 para asumir como secretario de Educación Básica durante el gobierno de la Alianza. Dos años después, tras la renuncia del entonces ministro Hugo Juri, De la Rúa lo designó al frente de la cartera educativa, cargo que ocupó entre marzo y diciembre de 2001.

Su gestión coincidió con una crisis económica, política y social que atravesó también al sistema educativo. El conflicto por los recortes presupuestarios y las medidas que afectaban a las universidades había generado protestas, paros docentes y tomas de establecimientos.

Allí, permaneció hasta la renuncia de De la Rúa, el 20 de diciembre de 2001, que derivó en la salida del gobierno de sus ministros.

Después de esa etapa, fue cofundador y codirector del Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP), desde donde participó en evaluaciones de sistemas educativos de países como Costa Rica, Colombia, México y Chile, además de brindar asistencia técnica a ministerios de la región. También trabajó como consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

MV/MSS