Reino Unido prohibe vuelos desde Argentina y Sudamérica por la variante del coronavirus de Brasil

Reino Unido prohibió este jueves 14 de enero las llegadas desde Argentina, todos los países de Sudamérica, Panamá, y también Portugal debido a “sus estrechos lazos de viaje con Brasil", con el objetivo de intentar prevenir la nueva cepa del coronavirus hallada en la Amazonía brasileña. A fines de diciembre, Argentina había suspendido los vuelos con ese país tras la aparición de una nueva cepa británica de covid.

El gobierno británico anunció hoy que las llegadas desde Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela estarán prohibidas a partir del viernes "a las 04h00 (locales y GMT) a raíz de la evidencia de una nueva variante en Brasil", anunció el ministro de Transportes, Grant Shapps, en su cuenta de la red social Twitter.

"También se suspenderán los viajes desde Portugal al Reino Unido dados sus estrechos lazos de viaje con Brasil", afirmó. Y aclaró que estarán exentos "los camioneros que viajen desde Portugal (únicamente), para permitir el transporte de bienes esenciales".

I’ve taken the urgent decision to BAN ARRIVALS from ARGENTINA, BRAZIL, BOLIVIA, CAPE VERDE, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, FRENCH GUIANA, GUYANA, PANAMA, PARAGUAY, PERU, SURINAME, URUGUAY AND VENEZUELA – from TOMORROW, 15 JAN at 4AM following evidence of a new variant in Brazil. 1/3