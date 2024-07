Venezuela celebra elecciones este domingo, con un pulso entre el presidente Nicolás Maduro, que busca un tercer mandato, y el opositor Edmundo González Urrutia, quien aspira a poner fin a 25 años de gobiernos chavistas. En ese contexto, son pocos los venezolanos en el exterior que cumplen con los requisitos para el sufragio, siendo que en Argentina solo el 1% se encuentra habilitado.

De esa manera, venezolanos residentes en el país se hicieron presentes en la embajada para sufragar. Las casillas de votación en la sede diplomática ubicada en el barrio porteño de Palermo se abrieron a las 6:30 y se mantendrán hasta las 18, con cinco mesas disponibles.

Venezuela celebra elecciones cruciales con llamado internacional a que el chavismo respete los resultados

La dirigente opositora venezolana Elisa Trotta Gamus, quien había sido nombrada por Juan Guaidó como embajadora en el país, fue de las primeras en emitir su voto en la sede de Palermo. "Vamos a ganar porque la decisión de ser libres es irrevocable", aseguró en su cuenta de X (antes Twitter).

Otra de las figuras que se acercó a votar a la embajada fue Catherine Fulop. En diálogo con TN, la actriz criticó la falta de habilitaciones para que los residentes en el exterior puedan sufragar: "Es lamentable. Hay más de 8 millones de personas que estamos en el exterior y solo podemos votar 69 mil personas”.

Y agregó: "Yo no iba a faltar hoy. Es una responsabilidad saber que soy menos del 1% de venezolanos que estamos acá en la Argentina y que podemos votar".

En la previa a los comicios, la actriz Catherine Fulop había compartido un mensaje en redes sociales: "Hoy más que nunca pensando en ti mi Venezuela".

Respecto a la situación electoral, indicó que siente que "es diferente" y que "uno nunca pierde las esperanzas". "Yo siento que hay otra fuerza. El mismo oficialismo quiere manejar un cambio. Hay una renovación de gente joven que no vivió lo que ha sido Venezuela en libertad, en democracia. Entonces hay otro impulso, capaz lo logremos esta vez”, profundizó.

También se refirió al contexto de su país: "Quizás uno dice que hay cosas un poquito mejores, otros escenarios económicos. Pero sigue habiendo cortes de luz, los servicios no sirven”. “Estamos haciendo fuerza para que haya un cambio, para que todo mejore y podamos vivir en paz, con la familia regresando y visitando”, añadió.

“No perdamos las esperanzas, hay que seguir luchando. No estamos presentes, pero no estamos ausentes con nuestro corazón y con nuestra fuerza, tratando de hacer lo que se pueda para que Venezuela mejore”, cerró.

Venezolanos hicieron una vigilia en la embajada ubicada en Palermo.

Sumado a esto, decenas de venezolanos contrarios a la administración de Maduro hicieron una vigilia desde la madrugada en las puertas de la embajada antes de la apertura de los comicios. A la espera del inicio del proceso electoral, los presentes llevaron banderas y cantaron el himno de su país.

En total, en Venezuela están inscritos para votar 21 millones de personas, sobre una población de 30 millones, en más de 30 mil mesas de votación. Sin embargo, expertos estiman que votarán unos 17 millones de electores que están en Venezuela.

Asimismo, aunque los venezolanos en el exterior tienen derecho al sufragio, muy pocos podrán hacerlo, ya que menos de 70 mil cumplen con el requisito de estar registrado en los consulados. En el caso de Argentina, están habilitados a sufragar 2.638 venezolanos, es decir, el 1% de los más de 220 mil que residen en el país.



En Venezuela ocurrió una migración masiva provocada por una crisis que contrajo 80% el PIB entre 2013 y 2020. Más de 7 millones de personas dejaron el país en la última década, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El salario promedio en el sector privado es de unos 150 dólares mensuales y el sueldo mínimo es apenas de 4 dólares por mes, con bonificaciones extra que lo llevan a unos 130 dólares. Analistas temen que una victoria de Maduro pueda provocar una nueva oleada migratoria.