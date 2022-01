Revelan el documento que podría salvar al príncipe Andrés del juicio por abuso sexual

El fallecido financista Jeffrey Epstein acordó pagar US$ 500.000 a Virginia Giuffre, la estadounidense que demandó al príncipe Andrés de Inglaterra por abuso sexual, según un acuerdo previamente confidencial revelado el lunes y que podría salvar al hijo de la reina Isabel II de un juicio.

En el pacto extrajudicial firmado en 2009, que hasta ahora permanecía bajo secreto y fue revelado por el diario The Guardian, Giuffre aceptó no demandar a "otros potenciales acusados", aunque no menciona directamente al príncipe.

Según The Guardian, el acuerdo señala que Giuffre "libera, absuelve y descarga para siempre a dichas segundas partes y a cualquier otra persona o entidad que pueda ser incluida como acusado potencial (otros posibles demandados) de todas y cada una de las acciones y actuaciones".

El príncipe, de 61 años, no fue acusado formalmente y negó enérgicamente y en repetidas ocasiones las denuncias, pese a que una fotografía ampliamente difundida en los medios lo muestra tomándola por la cintura.

Los abogados del príncipe Andrés citaron esta estipulación entre sus argumentos para que la demanda contra el príncipe sea desestimada y ahora creen que el documento será suficiente frente al juez para desestimar la demanda de Giuffre en la fase de argumentos orales del caso, que se llevará a cabo este martes.

La defensa espera que el documento libere al príncipe "de cualquier responsabilidad en potencia", según dijo el pasado septiembre el abogado Andrew Brettler.

"Para evitar ser arrastrado a futuras disputas legales, Epstein negoció este amplio comunicado, insistiendo en que cubriera a todas y cada una de las personas que Giuffre identificó como posibles objetivos de futuras demandas, independientemente del mérito, o la falta del mismo, de tales reclamos", explicaron los abogados.

Virginia Giuffre alega que Epstein, quien se suicidó en espera de su propio juicio en 2019, y su exsocia Ghislaine Maxwell, la "prestaron" para tener relaciones sexuales con sus poderosos y ricos asociados, incluyendo al príncipe Andrés.

El acuerdo rubricado por Giuffre y Epstein establece también que sus términos "no constituirán admisión de responsabilidad o culpabilidad por ninguna parte" y que sus términos "no serán usados o desvelados en ningún tribunal o arbitrio u otro procedimiento legal salvo para imponer lo estipulado en este acuerdo", aunque está por ver la validez que el juez de Nueva York concede a ese texto.

Los abogados insistieron en que, dado que el príncipe Andrés es un miembro de alto rango de la familia real británica, él "entra en una de las categorías de personas expresamente identificadas, es decir, la realeza, eximida de responsabilidad en virtud del acuerdo de liberación, junto con políticos, académicos, empresarios, y otros supuestamente asociados con Epstein".

"Como tercer beneficiario del acuerdo de liberación, el príncipe Andrés tiene derecho a hacer cumplir la liberación general contenida en el mismo", declararon.

Virginia Giuffre -actualmente residente en Australia- interpuso una demanda por la vía civil contra el príncipe británico en agosto pasado en Nueva York, acogiéndose a la Ley de Víctimas Infantiles.

La acusadora demandó al príncipe británico, de 61 años, por daños y perjuicios no especificados, alegando que la asaltó sexualmente en 2001 en Londres, Nueva York y en una isla privada de Epstein en el Caribe, cuando ella tenía 17 años y era menor de edad ante la justicia estadounidense.

Este 4 de enero está prevista una audiencia oral para escuchar una solicitud de la defensa del príncipe para que el caso sea desestimado.

