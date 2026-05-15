Roberto Sánchez disputará el balotaje en Perú contra Keiko Fujimori

El escenario electoral en Perú quedó prácticamente definido: el candidato de izquierda Roberto Sánchez disputará el balotaje presidencial contra Keiko Fujimori el próximo 7 de junio, tras imponerse por un margen ajustado sobre el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Con más del 99% de las actas escrutadas, los datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales confirmaron que Sánchez logró superar por poco más de 14 mil votos al dirigente conservador de Renovación Popular. Mientras tanto, Fujimori terminó la primera vuelta como la candidata más votada.

Perú vota en medio de la desconfianza: el clima social marca la previa de una elección fragmentada

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La definición abre un nuevo escenario político en Perú, marcado por una fuerte polarización ideológica y por el avance inesperado de un dirigente que no aparecía entre los favoritos de la mayoría de las encuestas previas.

El peso del voto andino

Gran parte del crecimiento de Sánchez estuvo impulsado por el respaldo en regiones andinas y sectores populares del interior del país, donde el discurso de cambio económico y reforma política logró consolidarse durante el tramo final de la campaña.

Analistas locales consideran que ese voto territorial fue determinante para que el candidato de Juntos por el Perú consiguiera ingresar al balotaje en medio de un escenario fragmentado.

Ahora, el foco estará puesto en si Sánchez logra ampliar su base electoral de cara a la segunda vuelta o si el rechazo histórico al fujimorismo termina favoreciendo nuevamente a un candidato opositor a Keiko Fujimori.

Las propuestas que generan debate

El dirigente de izquierda impulsa una profunda reforma institucional que incluye la convocatoria a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución peruana.

Además, propone revisar contratos vinculados al sector minero y avanzar hacia un cambio del modelo económico vigente en el país.

Después de tres veces en segundo lugar, ¿será éste el momento de Keiko Fujimori?

Sus posiciones generaron preocupación en sectores empresariales y financieros, donde algunos actores esperan que modere su discurso durante la campaña hacia el balotaje, tal como ocurrió años atrás con el expresidente Ollanta Humala.

Sin embargo, hasta el momento Sánchez mantiene un tono firme y ratifica su intención de impulsar transformaciones estructurales.

Polémica y denuncias en el proceso electoral

La elección peruana también quedó atravesada por cuestionamientos sobre el desarrollo de la primera vuelta.

El Jurado Nacional de Elecciones anunció una auditoría informática integral sobre el proceso luego de denuncias por problemas logísticos y dificultades para votar en distintos centros electorales, especialmente en Lima.

Las críticas crecieron después de que miles de ciudadanos denunciaran inconvenientes para emitir su voto debido a la falta de material electoral. La situación derivó incluso en la renuncia de funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y en investigaciones por presuntas irregularidades administrativas.

Mientras tanto, Perú se encamina a una segunda vuelta cargada de tensión política, con dos proyectos de país enfrentados y una campaña que promete profundizar la disputa entre izquierda y derecha.

LB