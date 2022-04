Sin noticias de un periodista chileno en Ucrania: había advertido que lo perseguía el Servicio de Seguridad

Gonzalo Lira, escritor y periodista chileno-estadounidense, quien vivía en Ucrania, está desaparecido desde el último fin de semana y familiares del comunicador informaron que perdieron contacto con él en los últimos días. En sus publicaciones en redes sociales, había advertido que el Servicio de Seguridad de Ucrania había intentado secuestrarlo "en dos oportunidades".

Lira se trasladó de Kiev a Járkov luego del inicio de la operación militar rusa en aquel país y se le perdió el rastro a partir del viernes 15 de abril, cuando se comunicó a través de las redes sociales.

De ese día datan sus últimas publicaciones en Twitter, Telegram y YouTube, cuando criticó el enfoque que los medios occidentales dedicaron a la guerra en Ucrania y las “docenas de civiles asesinados encontrados en Mariupol después de la retirada de Ucrania”.

Según el sitio Actualidad RT, el también cineasta tenía programada una entrevista el pasado 17 de abril en el programa Mother of All Talk Shows, con el presentador británico George Galloway, quien informó que nunca pudo comunicarse con Lira. "Que Dios salve la vida de Gonzalo Lira, de quien no hemos sabido desde el viernes (15 de abril), desde que acordamos tener esta conversación en este show", dijo.

De acuerdo a una publicación de CNN, voceros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile manifestaron que "mantienen comunicación con las entidades pertinentes para informar ante cualquier novedad sobre la ubicación del connacional".

Desde que comenzó el conflicto en Ucrania, varios periodistas y trabajadores de los medios han sido amenazados de muerte y asesinados, entre ellos los estadounidenses Brent Renaud y Pierre Zakrzewski.

El pasado 26 de marzo, el periodista chileno fijó una publicación en su cuenta de Twitter donde mencionaba a un grupo de personas que se mostraron críticas con la posición del Gobierno ucraniano, y que se encuentran desaparecidas o posiblemente muertas en el contexto del conflicto entre ambos países.

"¿Quieres saber la verdad sobre el régimen de Zelenski? Googlea estos nombres: Vlodimir Struk, Denis Kirev, Mijail y Aleksander Kononovich, Nestor Shufrych, Yan Taksyur, Dmitri Djangirov, Elena Berezhnaya. Si no has tenido noticias mías en 12 horas o más, pon mi nombre en esta lista", dice el tweet.

Antes de su desaparición, Lira había mostrado su preocupación luego de que Daily Beast publicara un artículo titulado “Cómo un sórdido entrenador de citas estadounidense se convirtió en un cómplice pro Putin en Ucrania”.

