Quién era Brent Renaud, el periodista estadounidense asesinado en las afueras de Kiev

La policía de Ucrania confirmaron este domingo que el periodista y documentalistas norteamericano Brent Renaud murió baleado cuando circulaba en un automóvil en las afueras de Kiev para filmar lo que sucedía en la guerra de Ucrania. Reconocido por sus coberturas sobre acciones bélicas y crisis humanitarias que tuvieron impacto global en los últimos años, Renaud acostumbraba a trabajar junto a su hermano Craig, con quien retratraron numerosos dramas sociales alrededor del mundo, tarea por la querecibieron múltiples premios y reconocimientos. El reportero había colaborado hasta 2015 en el New York Times, y portaba cuando fue asesinado una credencial de ese diario estadounidense, aunque el medio destacó esta mañana, además de lamentar su muerte, "que no se encontraba en Ucrania trabajando para New York Times".

Diecisiete días pasaron desde que Vladimir Putin decidió invadir territorio ucraniano y empezar un ataque feroz contra el país gobernado por Volodímir Zelenski. En el transcurso de esos días, los objetivos mutaron desde bases militares y sitios de defensa a hospitales y edificios civiles, en simultáneo con el exilio de ucranianos a diversos países europeos. Este domingo 13 de marzo, la policía confirmó que fue asesinado un periodista y documentalista norteamericano.

Segun se indicó, Renaud recibió un balazo en el cuello cuando el vehiculo en el que viaja en Irpin, a 8 kilómetros en las afueras de Kiev, fue baleado , que tenía 51 años, de acuerdo a la versión que un periodista del medio italiano Internazionale le dio a un colega norteamericano desde el hospital, posteriormente a presenciar el ataque en un puesto de vigilancia cercano a Irpin, en Ucrania.

"Cruzamos un puesto de control y empezaron a dispararnos. El conductor dio la vuelta, éramos dos, a mi amigo es Brent Renaud le han disparado y lo han dejado atrás. Vi que le habían disparado en el cuello, nos dividimos", dijo el hombre, todavía shockeado, que se identificó como Juan Herrera. Herido en una pierna, Herrera indicó que estaban documentando la migración y el drama de miles de personas en Kiev que intentan escapar de la guerra.

Si bien no colaboraba con el New York Times desde el 2015, Renaud portaba una credencial de prensa con sus datos y el logo del medio, por lo que en primera instancia se lo vinculó con ese medio.

“Estamos profundamente entristecidos al enterarnos de la muerte de Brent Renaud. Brent era un fotógrafo y cineasta talentoso, pero no estaba asignado para New York Times en Ucrania", aclaró el redactor de NYT Cliff Leavy.

Renaud tenía un vasto recorrido por medios norteamericanos entre los que se destacaron cadenas como HBO y NBC en televisión, además de su trabajo en el Times. Junto a su hermano Craig Renaud filmaron documentales, participaron de producciones televisivas y también en productos cinematográficos que los llevaron a ganar el premio Peabody. Gran parte de su trabajo los hizo viajar por el mundo hacia las guerras de Irak y Afganistán, el narcotráfico en México, el conflicto social y político en Egipto, y el terremoto en Haití.

