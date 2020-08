Expelliarmus a la realeza: usan a Harry Potter para criticar a la monarquía

Alrededor de 200 personas se congregaron en Tailandia para exigir cambios en la monarquía y limitar sus poderes. Como en ese país está prohibido por ley criticar a la realeza decidieron hacer “magia” y cuestionar al gobierno de una forma muy particular: se vistieron con motivos de Harry Potter para hacer referencia al aumento de las injusticias bajo el gobierno respaldado por los militares.

Durante más de dos semanas, los jóvenes tailandeses de todo el país han realizado protestas casi diarias en universidades y sedes gubernamentales para denunciar al gobierno militar alineado del primer ministro Prayut Chan-O-Cha.

Las tensiones fueron en aumento cuando en algunas manifestaciones se expusieron carteles que se oponen a la ley de lesa majestad de Tailandia, una de las más duras del mundo. La norma prohíbe criticar a la monarquía y castiga a quien lo haga con 15 años de prisión, lo que hace que el escrutinio de forma abierta de la realeza sea prácticamente imposible.

As the anti-govt students protests continue, the activists have decided to mix it up a bit: today’s theme is “Harry Potter vs You-Know-Who

He-Who-Must-Not-Be-Named.”



“Bringing Democracy to #Thailand shouldn’t be wizardry,” one organizer tells me. pic.twitter.com/ZZQQzsB9oj