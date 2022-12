Tensión en Perú: mientras Dina Boluarte negocia un nuevo gobierno, crecen las manifestaciones

La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que el sábado formará un nuevo gobierno tras la destitución y detención de Pedro Castillo, acusado de un intento golpista, pero el descontento crece en las calles, donde seguidores del exmandatario exigen su liberación y la convocatoria a elecciones.

Boluarte abrió la puerta a llamar a elecciones anticipadas en busca de una salida pacífica a la crisis política, e instó a la calma a la población, en medio de protestas que exigen un nuevo Congreso.

"Si la sociedad y la situación lo ameritan, adelantamos elecciones en conversaciones con las fuerzas democráticas del Congreso", declaró Boluarte a la prensa, tras asegurar que el sábado tendrá formado su gabinete.

"Hago un llamado a las hermanas y hermanos que están saliendo en protesta para pedirles que nos calmemos", señaló tras violentos enfrentamientos entre manifestantes pro Castillo y la policía el jueves de noche, en Lima.

Dos días después del fracaso de una tentativa de golpe de Estado, Castillo comparte centro de reclusión con el exmandatario Alberto Fujimori en una base policial en Lima.

La fiscalía acusa al maestro rural de izquierda por una presunta rebelión y conspiración, y un alto tribunal dictó siete días de prisión preliminar en su contra.

En las calles, en tanto, las manifestaciones crecen y atizan la incertidumbre sobre la posibilidad de que Boluarte pueda concluir en 2026 su mandato, como ella misma anunció al asumir.

Decenas de manifestantes bloqueaban este viernes por segundo día consecutivo diferentes tramos de la carretera Panamericana Sur con piedras, troncos y quemando neumáticos en demanda de elecciones generales y el cierre del Congreso. También hay protestas y bloqueos convocados en Lima en la tarde.

Cerca de un millar de manifestantes chocaron violentamente el jueves contra la policía cerca del Parlamento, y fueron dispersados con gases lacrimógenos. Al menos tres fueron detenidos, constató la agencia de noticias AFP.

Movilizaciones callejeras también se reportaron el jueves en otros puntos del interior de Perú como Chota (Cajamarca, cuna de Castillo), Trujillo, Puno, Ayacucho, Huancavelica y Moquegua.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado "a toda la ciudadanía a la tranquilidad y la responsabilidad".

Boluarte asistió el viernes a una ceremonia del ejército peruano por el 198º aniversario de la Batalla de Ayacucho, que selló el fin de la dominación colonial de España en América Latina.

"Dejemos atrás los capítulos de confrontación, los infaustos hechos que quisieron quebrar la democracia y las aventuras que no generaron estabilidad. Es ahora o nunca. El Perú no puede parar", dijo ante los militares, que no respaldaron el golpe.

Miles de manifestantes exigieron el jueves la renuncia de la flamante presidenta, la primera mujer en dirigir a Perú y a quien algunos tildan de "traidora" por haber asumido el cargo.

