Terremoto: hay 100 atrapados en las ruinas de un complejo de lujo y los muertos serían miles

El terremoto de magnitud 7.7 que golpeó el sudeste asiático el viernes dejó un saldo devastador de más de mil muertos y miles de heridos en Myanmar y Tailandia. Con el epicentro cerca de Mandalay, en el noroeste de la antigua Birmania, el sismo causó el colapso de decenas de edificios y atrapó a numerosas personas bajo los escombros: las autoridades reportaron que ya hay 1002 muertes verificadas, el saldo crece hora a hora y se informó que los heridos rondan las 2400 personas.

En Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar, con una población de más de 1,7 millones de habitantes, el colapso del complejo de condominios Sky Villa dejó un saldo devastador. El edificio de 12 pisos se desplomó hasta quedar reducido a seis, y las paredes agrietadas de color verde pastel de los pisos superiores se alzaron sobre los restos aplastados de los niveles inferiores.

Los Sky Villa son una serie de condominios en varios países asiáticos, todos con la misma matriz arquitectónica.

Los rescatistas, trabajando incansablemente entre escombros, ya han recuperado 44 sobrevivientes, pero la cifra de muertos asciende a nueve hasta el momento. Las autoridades locales indican que más de 90 personas podrían estar atrapadas en el complejo, pero las comunicaciones están gravemente interrumpidas y la verdadera magnitud del desastre apenas está empezando a revelarse.

Mientras tanto, las autoridades informaron que más de 1.000 personas murieron en Myanmar. A medida que avanzan las horas, los rescatistas continúan trabajando en condiciones extremadamente difíciles para salvar a las víctimas.

Los terremotos no son una rareza en la antigua Birmania, pero su impacto se ve amplificado por el acelerado desarrollo urbano, la precariedad de las infraestructuras y una deficiente planificación urbanística. Este cóctel convierte a Myanmar en un territorio especialmente vulnerable a los terremotos y otros desastres naturales.

Impacto en Tailandia: un edificio en Bangkok colapsó

La devastación también alcanzó a Tailandia, donde un edificio en construcción de 30 plantas en Bangkok se desplomó por el terremoto y decenas de obreros quedaron atrapados bajo los escombros.

Khin Aung, un obrero que se salvó de milagro, recordó que salió de su turno minutos antes de que el edificio se derrumbara. Su hermano, que estaba entrando al trabajo, quedó atrapado en los escombros.

Video: el mortal impacto de los terremotos en Bangkok y Myanmar

"No puedo describir cómo me siento. Todo pasó en un parpadeo", explica Khin Aung. "Todos mis amigos y mi hermano estaban allí cuando colapsó. No tengo palabras", continúa.

La suerte que tuvo él, fue la que le faltó a su hermano. Khin Aung cuenta que él salía de la obra cuando su hermano entraba. Se cruzaron en la puerta. Poco después el suelo empezó a temblar, el edificio se tambaleaba y había "polvo por todos lados".

"Videollamé a mi hermano y a amigos pero solo uno respondió. No pude ver su cara y escuchaba que estaba corriendo", recordó. "En ese momento, todo el edificio temblaba pero yo seguía en la llamada con él. La llamada se perdió y el edificio colapsó", agregó.

Khin Aung y su hermano, que está casado y tiene dos hijos, llevaban seis meses trabajando en la capital tailandesa. "Escuché que enviaron 20 trabajadores al hospital, pero no sé quiénes son ni si mis amigos y mi hermano están entre ellos", explicó a AFP.

Sismo en Myanmar y Tailandia: una ola provocada por el agua de una pileta de un rascacielos arrasó con los peatones

Había unos 320 trabajadores en la obra en el momento del derrumbe, según el Instituto Nacional de Medicina de Urgencias de Tailandia. La cifra de muertos en Bangkok es de 10 hasta el momento, pero el balance podría aumentar.

Por su parte, el Gobierno de Tailandia comunicó que, además de las 10 muertes registradas en Bangkok, a unos 1.000 kilómetros del epicentro, 16 personas resultaron heridas y 101 fueron reportadas como desaparecidas en tres obras de construcción en los distritos de Din Daeng, Bang Sue y Chatuchak.

Estado de emergencia: “Necesitamos que la comunidad internacional proporcione ayuda humanitaria”

La junta militar que gobierna la antigua Birmania declaró el estado de emergencia en seis regiones del país: Sagaing, Mandalay, Magway, Shan, Naipyidó y Bago. No obstante, no está claro qué significa exactamente esta declaración, ya que las autoridades militares decretaron el estado de excepción desde que tomaron el poder a la fuerza en el golpe de Estado de 2021. El país lleva sumido en el caos desde entonces. Amplias zonas del territorio permanecen controladas por grupos opositores. Todo apunta a que la guerra civil en curso dificultará la llegada de ayuda humanitaria y las labores de rescate.

“Necesitamos y queremos que la comunidad internacional proporcione ayuda humanitaria”, declaró el portavoz de la junta militar, el general Zaw Min Tun. Esta petición de ayuda es inusual -no lo ha hecho en catástrofes naturales previas-, lo que sugiere que estarían esperando que el número de víctimas no tenga precedentes.

En el marco de la tragedia, la ONU aprobó destinar cinco millones de dólares para apoyar el trabajo humanitario en el país tras el sismo y urgió a la comunidad internacional a realizar donativos.

Los temblores del sismo también se sintieron en regiones lejanas como China, Camboya, Bangladés e India.