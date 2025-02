Más de 7.000 personas abandonaron Santorini en 48 horas debido a los repetidos sismos de magnitud cinco que continúan sacudiendo la isla griega este martes, un fenómeno sin precedentes que sorprende a los científicos. Debido a la intensidad de los temblores, se encendieron las alarmas por una posible explosión del volcán que forma los escarpados y acantilados de la zona.

Muchos vecinos y turistas decidieron irse de la isla, por miedo. Al respecto, unos 5.755 pasajeros han embarcado desde el domingo en los ferris que parten de esta isla volcánica, según un recuento proporcionado a AFP por un guardacostas griego. La aerolínea Aegean Airlines indicó por su parte haber transportado 1.294 pasajeros el lunes desde Santorini a Atenas en un total de nueve vuelos, cinco de los cuales fueron adicionales a los programados. En tanto, algunos pasaron la noche fuera, en vehículos o en recintos seguros dispuestos por las autoridades municipales.

A partir de ese escenario, las autoridades griegas convocaron una reunión de emergencia con el Comité Permanente de Vigilancia Científica para discutir la posibilidad de una erupción. Sin embargo, destacaron que la actividad sísmica observada en los últimos días no es resultado de actividad volcánica, sino de movimientos tectónicos.

En ese sentido, el profesor David Pyle, un destacado vulcanólogo de la Universidad de Oxford, aseguró al DailyMail que el riesgo de erupción es "muy pequeño". "No hay señales de que los temblores estén directamente relacionados con el volcán de Santorini. Y no hay indicios de ningún cambio en Santorini como resultado", precisó. "Las medidas de precaución que se han tomado en Santorini son todas para reducir el riesgo, en caso de que los terremotos que están sacudiendo la isla provoquen deslizamientos de tierra o daños a los edificios", detalló.

Asimismo, Dimitris Sakellariou, experto del Centro Helénico de Investigación Marina, indicó a dicho medio que la actividad sísmica actual no está relacionada con ninguno de los volcanes de la región.

Santorini se encuentra sobre una formación geológica llamada Arco Volcánico Helénico, una serie de volcanes que se formaron hace unos 2,5 millones de años debido al movimiento de las placas tectónicas. "Hay dos centros volcánicos principales en el área: el primero debajo de la Caldera de Santorini; el segundo, el volcán submarino Kolumbo, aproximadamente a 7 kilómetros al noreste de Santorini", explicó Sakellariou.

El volcán de Santorini entró en erupción por última vez en 1950, produciendo una pequeña cantidad de lava y enviando nubes de ceniza a varios cientos de metros de altura. Sin embargo, los geólogos creen que una erupción mucho más poderosa ocurrió alrededor de 1620 a. C., la cual habría destruido gran parte de la isla, cubierto la región con cenizas e incluso se cree que contribuyó a la caída de la poderosa civilización minoica.

En tanto, los temblores fueron mapeados en una región excepcionalmente sísmicamente activa del Mar Egeo, donde hay muchas fallas tectónicas. En este lugar, la placa tectónica del mar Egeo se desplaza hacia el sur, empujándose debajo de la placa tectónica africana. Incluso si los temblores estuvieran relacionados con la actividad volcánica, los expertos aseguraron que es poco probable que esto represente una amenaza significativa para la isla.

"No hay señales de ningún cambio en el sistema volcánico de Santorini en este momento, y la posibilidad de una erupción volcánica es muy pequeña. La actividad sísmica de 2011-2012 no provocó una erupción, y durante los últimos 300 años todas las erupciones del volcán de la isla Kameni en Santorini han implicado pequeñas erupciones de lava o pequeñas explosiones de ceniza que no representaron una amenaza inmediata para la isla principal de Thira", argumentó Pyle.

Los terremotos de Santorini, un "fenómeno sin precedentes"

La actividad sísmica cerca de la isla con forma de media luna es una secuencia sin precedentes en esta zona desde el inicio de los registros en 1964, según datos del Instituto Geodinámico del Observatorio de Atenas. Más de 180 sismos fueron registrados diariamente desde el domingo, de los cuales más de la mitad superan una magnitud 3. En un área de aproximadamente 1.000 km² alrededor de la isla, entre el 24 de enero y el 4 de febrero al mediodía, se contabilizaron 750 sismos.

Según la herramienta de seguimiento de terremotos de la Universidad de Atenas, más de 555 terremotos han afectado la zona desde entonces. La mayor parte de los temblores se localizan entre 20 y 35 kilómetros al norte de Santorini, cerca de una isla deshabitada llamada Anydros.

Si bien ninguno fue lo suficientemente fuerte como para causar daños significativos, existe una creciente preocupación de que sean el preludio de un evento más peligroso. "Este nivel de actividad sísmica es muy inusual. En los últimos 50 años, hubo una pequeña secuencia de terremotos debajo de la propia Santorini entre 2011 y 2012, pero los terremotos fueron en su mayoría más pequeños y la velocidad a la que se produjeron también fue menor", afirmó Pyle.

En sintonía con sus declaraciones, el profesor de sismología Kostas Papazachos indicó que estos sismos repetitivos constituyen un "fenómeno sin precedentes para los registros de la región griega". "No tenemos un terremoto principal, sino una secuencia de numerosos terremotos", observó en el canal de televisión privada ANT1.

"Nunca hemos experimentado algo así antes", añadió Athanasios Ganas, director de investigación del Observatorio de Atenas. "Ahora tenemos más de 41 terremotos superiores a magnitud 4 en un período de 72 horas", precisó.

Los científicos griegos ya han advertido de que esta actividad sísmica que se intensificó desde el sábado podría durar semanas. Sin embargo "el escenario de sismos de magnitud 6 y superiores sigue siendo improbable", manifestó el presidente de la Organización para la Planificación y Protección Sísmica (OASP), Efthymios Lekkas, en Mega Television.

La mayor preocupación es que los enjambres de terremotos puedan seguir aumentando. Si bien no siempre es así, una alta frecuencia de temblores puede ser una señal de que un evento sísmico muy potente está en camino, como el de magnitud 7,7 que afectó a Amorgos y Santorini en 1956 y dejó un saldo de 53 muertos, a la vez que provocó un tsunami.

Al respecto, Sakellariou remarcó que la "pregunta del millón" es si los temblores actuales conducirán a un evento similar. "Los sismólogos tienen dos escenarios: el primero, más probable, es que la actividad continuará por algunos días, semanas o algunos meses con magnitudes similares o menores y cesará gradualmente", explicó. "El segundo escenario, que es menos probable, es que la actividad culmine con un terremoto más grande y comience a disminuir después de eso", advirtió.

El martes se registró un sismo a las 04:45 hora local de magnitud 4,9 con epicentro en el Mar Egeo, a unos 31 kilómetros de Santorini, indicó el Instituto Geodinámico del Observatorio de Atenas. Poco después, a las 08:00, se produjo otro temblor de 4,7 en la misma zona, situada a unos 19 kilómetros al suroeste de Amorgos, otra isla del archipiélago de las Cícladas y que tiene menos de 2.000 habitantes permanentes.

Desde Bruselas, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, pidió "a los habitantes de la isla guardar la calma". Todas las escuelas de Santorini, Amorgos y las islas vecinas permanecerán cerradas hasta el viernes, aunque las autoridades insisten que son medidas preventivas.

