¿Tiene Rusia el perdón de Dios? Reflexiones desde las principales iglesias de Ucrania

Kyiv, Ucrania – Sviatoslav Shevchuk me recibe en un salón de un edificio de oficinas a un costado de la Catedral Patriarcal de la Resurrección de Cristo. Una alta catedral de cúpulas doradas con cierta influencia del Asia Oriental ubicada al lado de izquierdo del río Dniper que divide la capital en dos. Al entrar al salón me ofrece una cordial disculpa por su atraso de solo diez minutos. Tiempo suficiente que usé para mirar el lugar. Pinturas de Jesús, un árbol de navidad sin desarmar y un estante repleto de medallas en cuya parte superior reposaba un casco.

“¿Por qué hay un casco de guerra dentro de una oficina de un Arzobispo?”, le pregunto. “Es algo que es parte de nuestra vida en el día de hoy”, respondió. "Sin casco no se podría caminar. Muchas veces, para visitar una parroquia, yo tenía que usar un chaleco antibalas también", agrega.

Sviatoslav Shevchuk con el papa Francisco.

Shevchuk es la máxima autoridad de la Iglesia Greco-católica de Ucrania. La segunda Iglesia con más fieles en el país después de la ortodoxa. Si bien su número de fieles no supera el 10% de la población, esta equivale a cerca de 4 millones de ucranianos y al igual que otras creencias, esta fue prohibida por la Unión Soviética entre 1946 y 1987. “Desde el punto de vista diplomático, la Santa Sede es neutral en esta guerra. Pero desde el punto de vista moral, del punto de vista de la caridad cristiana, de la solidaridad, el Santo Padre está con nosotros”, dice.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

No se necesitó traductor en esta conversación. Shevchuk habla un español perfecto y con evidente acento argentino. En enero de 2009 fue nombrado obispo auxiliar de la eparquía de Santa María del Patrocinio en Buenos Aires por Mario Bergoglio, conocido actualmente como el Papa Francisco. Reconoce la amistad con el pontífice y asegura que es una relación que se mantiene hasta el día de hoy. “Cuando llegué a Argentina, justamente, el cardenal Bergoglio fue mi padre, mi instructor”, agrega.

Algunos critican que no ha hecho mucho por Ucrania…

Bueno, pero la pregunta es qué se puede hacer en esta situación. Es una pregunta que él siempre se hace a sí mismo –hizo un pausa de unos segundos antes de continuar– Yo le presenté las dificultades que Ucrania estaba teniendo antes del invierno.Le dije, Santidad, ¿sabe que Rusia sistemáticamente destruye la infraestructura vital de nuestras ciudades?¡Porque quieren usar el invierno, las bajas temperaturas, como un arma! Tiene que decir algo, Santidad. Haga una declaración. Que paren de matar a los inocentes. Que se deje de usar las armas para congelar a la gente. En cierto momento, él me miró, tiró un papelito, empezó a escribir. Me dijo, ¿puedes repetir otra vez esta frase que dijiste?

-¿Y qué le dijo?

-Que le gustó lo que dije. Me dijo que mi frase la iba a decir en uno de los Angelus de Domingo.

Francisco cumplió su palabra el domingo 13 de octubre de 2024. Pidió frente a cientos de fieles en La Plaza de San Pedro que "no dejen de morir de frío a los ucranianos" que cesaran los ataques aéreos contra la población civil y que dejaran de matar inocentes.

"Esa fue una declaración muy fuerte. Porque el Santo Padre tiene que ser… ¿cómo decir?, un árbitro que no puede jamás tomar una parte del conflicto. Está para ser mediador, ser un mensajero, un operador de la paz. Pero del punto de vista diplomático, sí, la Santa Sede es neutral en esta guerra. Pero del punto de vista moral, del punto de vista de la caridad cristiana, de la solidaridad, el Santo Padre está con nosotros. Esto lo vivimos como un hecho y de modo muy claro".

No fue planeado, pero el religioso me recibió justo el día en que Ucrania celebraba el Día de la Unidad. Esto no tiene que ver directamente con el pasado soviético. Es una fecha que conmemora la unificación nacional. Cuando el recién formado Estado de los ucranianos, de la Ucrania occidental, proclamó su unidad con recién nacido Estado central. “Algo muy simbólico y muy importante, porque por muchos siglos la nación ucraniana fue dividida entre varias potencias económicas y políticas”, aseguró Shevchuk y agregó que su iglesia “fue la única estructura social que representaba a este pueblo ucraniano, que defendía los derechos de esta gente. Realmente fue una única voz del pueblo perseguido”.

Tras la invasión a gran escala iniciada por Rusia en 2022, el significa de esta fecha a cobrado otro valor en la sociedad ucraniana.

Unidad para nosotros, en el día de hoy, quiere decir capacidad de resistir. Capacidad de realmente encontrar dentro de nosotros una fuerza que nos reúne. Que nos hace renovar nuestras energías, nuestro potencial social, político y económico. En contexto de la guerra, es un, como decir, un factor muy importante para la nuestra sobrevivencia. Podemos sobrevivir hoy si estamos unidos –antes de seguir respondiendo, Shevchuk se ríe un poco como si procesara bien lo que va a decir– Yo recuerdo este slogan muy famoso latinoamericano, el pueblo unido jamás será vencido. Muy famoso en Latinoamérica.

–Y con una carga política también.

– Capaz que para nosotros aquí en Ucrania es un eslogan anticomunista, pero también antiimperialista. Porque la guerra que hoy vivimos es una guerra neocolonial, que Rusia está haciendo en la tierra ucraniana en el día de hoy.

“La entrada al cielo es a través del arrepentimiento”

La postura de unidad nacional no es algo que solo provenga de la Iglesia Greco-católica. Yevstratiy Zorya, responsable de las relaciones exteriores de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, me recibió en su oficina en los espacios de la Catedral de San Miguel, la más importante de toda Ucrania. Ubicada a solo pasos de la plaza del mismo nombre en donde se pueden ver artilleros rusos destruidos, fotografías de cadáveres ucranianos caídos en Bucha y una estatua del santo protegida por un chaleco antibalas. El religioso es enfático apenas comienza la entrevista, “en momentos de desafíos o sufrimiento y destrucción; la gente realmente necesita inspiración divina”. Además afirma que desde que se inició la invasión en 2022 “muchas personas que antes de la guerra no eran religiosas, no asistían a servicios religiosos, y no se sentían como verdaderos cristianos, decidieron tener una conexión mucho más profunda con la vida religiosa”.

El caso de la iglesia ortodoxa es uno particular. Actualmente existe una dirigida desde el Patriarcado de Moscú y otra desde Ucrania. Desde que se inició la guerra desde Moscú han dicho que esto se trata de “una guerra santa”.

-¿Qué piensa sobre la Iglesia Ortodoxa Rusa, ya que ha dicho que esta es una guerra santa?

-La Iglesia Ortodoxa Rusa tiene influencia dentro y fuera de Rusia. Es una agencia estatal, es una agencia gubernamental. Son miembros del equipo de Putin, están totalmente incluidos en esta maquinaria de tiranía y para ellos su objetivo principal es apoyar la política de Putin, apoyar los esfuerzos gubernamentales para ocupar Ucrania y destruir Ucrania. Su retórica religiosa es una de muchas herramientas de una guerra híbrida contra Ucrania.

Si bien enfatiza que esto es una herramienta de Putin, agrega que es no es algo que venga solo desde el inicio de su mandato. Sino que es algo que data de siglos y que su vinculación con el Kremlin ha sido de siempre independiente si es haya liderado un zar, un Secretario general del Partido Comunista o en este caso Vladimir Putin.

En este punto el líder ortodoxo coincide con el líder de la iglesia greco católica.

Shevchuk cuenta que el comando del patriarca Cirilo de Moscú se ofreció como un instrumento ideológico para justificar esta guerra neocolonial. “Esta doctrina generalmente es llamada la doctrina del mundo ruso. Es un juego de palabras, porque en ruso la palabra mundo es la misma que la palabra paz”.

Yevstratiy, por su parte, profundiza en este concepto y critica duramente la verdadera fe que expone el líder religioso desde Moscú. "La Iglesia rusa dijo que los soldados rusos que murieran en batalla por la gran madre Rusia irían inmediatamente al paraíso y que sus pecados serían inmediatamente perdonados. Eso no es cristianismo. El Patriarcado de Moscú realmente se convirtió en una Iglesia Imperial que parece una iglesia, pero en realidad es solo una agencia del Kremlin".

-¿Siente a la Iglesia de Moscú como enemigos?

-Es una pregunta difícil, debido a la comprensión del propio término. ¿Qué es el enemigo? A partir del Evangelio sabemos que ningún hombre o mujer, ningún ser humano es un verdadero enemigo para el cristiano, porque solo tenemos un enemigo, el diablo.

-Pero están matando a su gente…

-Sí, lo hacen y son actos que hacen los enemigos. Y como enemigos, debemos resistirles. Pero no tenemos una verdadera ira hacia el pueblo ruso como nación, a diferencia de lo que ellos tienen contra Ucrania. La ideología oficial rusa afirma que Ucrania no existe. Para ellos la nación ucraniana nunca existió.

A diferencia de Shevchuk, el religioso ortodoxo es mucho más duro en su tono para referirse a la guerra y los rusos. Es de voz seca y golpeada y pareciera ser que cuando habla realmente está enojado. Algo lejano a lo que se acostumbra de un cura que habla más calmado o en un tono comprensivo.

Sin embargo, el metropolitano guardó una pausa y cambio el tono cuando le hice la siguiente la pregunta.

-¿Cree que Rusia en el futuro tendrá el perdón de Dios?

-Debido a nuestra comprensión del evangelio y la enseñanza ortodoxa, todos tienen la oportunidad de ser perdonados, porque es un objetivo de Jesucristo que todos tengan la oportunidad de la salvación.Pero la entrada al cielo es a través del arrepentimiento­–asegura mientras se acaricia la barba– solo aquellos que realmente se juzgan a sí mismos y se tratan como pecadores, tienen esperanza de ser perdonados.

Cuando le hice esta misma pregunta a Shevchuk pude notar que por muy distintas que puedan ser sus creencias se pueden tener coincidencias, los une Ucrania. Tomó una pausa, unió sus manos, acomodó su crucifijo, me miró directo a los ojos, sonrió levemente y respondió tajante. "Solo si se arrepienten".