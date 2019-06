AGENCIAS

En un episodio conmocionante del que todavía no se conocen las causas, once personas fueron asesinadas este viernes en un tiroteo en un edificio gubernamental de Virginia Beach, un balneario de la costa este estadounidense. El informe policial indicó que el atacante, que comenzó a disparar indiscriminadamente justo después de las 16H00 locales (20H00 GMT), es un empleado municipal que fue abatido luego de dejar un reguero de sangre y muerte a su paso.

“Tenemos 11 víctimas muertas en el lugar, seis víctimas adicionales trasladadas a hospitales” de la zona, declaró James Cervera, jefe de la policía local.

Las causas del ataque todavìa no se informaron, pero la policía indagaba en el historial del agresor sobre las posibles circunstancias que pudieron llevar a desatar la masacre en el ámbito en el que trabajaba. La identidad no fue revelada, pero el jefe policial indicó que “era un empleado de muchos años en el lugar”.

El tiroteo se produjo en un momento de gran actividad cuando el hombre armado entró en uno de los edificios del complejo municipal de Virginia Beach y “de inmediato comenzó a disparar indiscriminadamente contra todas las víctimas”, dijo Cervera.

Entre los heridos se encontraba un oficial de policía, que fue salvado de los impactos recibidos por su chaleco antibalas.

Costa este. El edificio donde se realizaron los disparos en Virginia Beach, una ciudad en la costa este, a unos 320 kilómetros al sureste de Washington, albergaba las oficinas de obras y servicios públicos de la ciudad. (DHS, en inglés) y de la policía del estado de Virginia.

El Hospital General Sentara de Virginia Beach confirmó en su cuenta de Twitter que recibieron a cinco de los heridos y que el sexto fue trasladado en helicóptero al Hospital General Sentara, de Norfolk.

Pese al elevado número de víctimas, el tiroteo de este viernes en Virginia Beach no está entre los más mortíferos de la historia de EE.UU.

La masacre más estremecedoras fue la de Las Vegas (Nevada) el 1 de octubre de 2017, cuando un atacante disparó a una multitud que asistía a un recital, terminando con la vida de 58 personas y dejando decenas de heridos. Finalmente, cuando la policía lo rodeó, el hombre se suicidó.

Luego el 12 de junio de 2016, un hombre asesinó a 49 personas y después se suicidó en un club de la ciudad de Orlando en la Florida.

Sin embargo, Virginia es un estado especialmente sensible a los ataques de este tipo, por la recordada “masacre de Virginia Tech”, el 16 de abril de 2007, cuando en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de la ciudad de Blacksburg, (llamado popularmente Virginia Tech), un atacante mató a 32 personas y provocó heridas a otras 29.

Ese episodio de locura criminal es considerado el peor ataque a una universidad en toda la historia de los Estados Unidos. En aquella ocasión el agresor fue un ex alumno surcoreano identificado como Seung-Hui Cho, de 23 años, quien se suicidó al verse rodeado por la policía.