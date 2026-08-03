Todd Blanche, el ex abogado de Donald Trump, quedó más cerca de ser el nuevo secretario de Justicia

El ex abogado personal de Donald Trump, Todd Blanche, quedó más cerca de convertirse oficialmente en secretario de Justicia de Estados Unidos luego de dar marcha atrás con dos iniciativas que habían generado resistencia incluso dentro del Partido Republicano.

Hasta el momento, Blanche se desempeñaba como secretario de Justicia interino, pero su designación definitiva enfrentaba objeciones por parte de dos senadores republicanos, que cuestionaban especialmente un acuerdo impulsado por la administración de Trump.

Según trascendió, el entendimiento buscaba otorgar protección al expresidente y a su familia frente a futuras investigaciones de la agencia tributaria estadounidense, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Además, contemplaba la creación de un fondo de 1.800 millones de dólares destinado a compensar a personas que, según Trump, habrían sido tratadas injustamente por el sistema judicial.

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La iniciativa estaba vinculada principalmente a más de 1.700 personas involucradas en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, un episodio que marcó uno de los momentos de mayor tensión política en la historia reciente de Estados Unidos.

Sin embargo, el escenario cambió en las últimas horas. Blanche envió una carta al Congreso en la que se comprometió a retirar las disposiciones relacionadas con la protección frente a eventuales investigaciones del IRS y a eliminar el fondo económico previsto para los participantes del ataque al Capitolio.

La decisión podría destrabar el respaldo de los legisladores republicanos que mantenían reparos sobre su nombramiento y facilitar su confirmación definitiva al frente del Departamento de Justicia.

Analistas políticos consideran que este episodio refleja la fuerte influencia que continúa ejerciendo Donald Trump dentro del Partido Republicano y la importancia que tienen las negociaciones internas para avanzar con las designaciones clave de su administración.