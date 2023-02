Tragedia en Brasil: la revelación de un pasajero que puso al chofer como el principal responsable del accidente

Cinco argentinos murieron en Brasil tras un fatal accidente. Mientras se esperan nuevos datos sobre las circunstancias en las que el micro volcó, un pasajero apuntó directamente contra el chofer y lo tildó como el principal responsable.

Uno de los 48 sobrevivientes, Alexandro de Oliveira Gamaro, relató a O’Globo que tras el accidente increpó al conductor, quien le habría asegurado que “se quedó dormido”. “No tuve ninguna reacción”, recordó que le dijo. Frente a esto, manifestó: “Sé que no lo hizo apropósito”.

El accidente ocurrió durante la madrugada del pasado martes 31 de enero cuando el micro volcó en la ruta BR-277. Como producto del siniestro, siete personas perdieron la vida.

Entre los argentinos fallecidos se encuentran una mujer y su hijo de tres años.

Además, 22 pasajeros resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a centros de salud para recibir la atención necesaria. Los demás sobrevivientes se alojan en el hotel de Irati, en el estado de Paraná.

El desgarrador relato del accidente

El sobreviviente narró cómo fue el momento del accidente y de qué manera las personas lograron salir del micro. “El autobús volcó a nuestra derecha, yo estaba junto a la ventana, no me hice daño porque me agarré del asiento, pero no me di cuenta de lo que estaba pasando”, recordó.

En ese sentido, contó que fue su amigo quien rompió la salida de emergencia para que pudieran escapar; de esta manera, ambos comenzaron a ayudar a los demás pasajeros a salir.

Dolor en Brasil por la muerte de tres jóvenes futbolistas y su profesor cuando el micro cayó desde un puente

Alex Souza, otro pasajero, relató que “fue todo muy rápido”. “Me desperté cuando se detuvo. El autobús estaba todo destrozado y todos gritando. Había mucha gente herida”, mencionó.

Así, Souza sostuvo que “todos sus compañeros” y aseguró que él buscaba a su cuñado. “La gente desesperada diciendo que el bus se iba a caer. Salí y nos arrastramos para llegar arriba. Había unas 15 personas en el camino, algunas llorando y otras heridas”, expresó a ND Mails.

Así trabajaron los rescatistas en el lugar.

A pesar de las revelaciones del sobreviviente, la Justicia continúa con las investigaciones para poder establecer las circunstancias en las que el micro volcó mientras trasladaba a 54 personas desde Florianópolis hasta Foz de Iguazú.

RdC/fl