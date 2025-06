El presidente Donald Trump anunció este miércoles 4 de junio su decisión de prohibir la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países con el fin de protegerse de “terroristas extranjeros”; y restringir el acceso a las personas de otras siete naciones, que incluyen a Venezuela y Cuba.

La prohibición alcanza a Afganistán, Birmania, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen; mientras que la restricción parcial se aplica a Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. La medida prohíbe la residencia, el turismo, las visas de estudio y la realización de actividades comerciales, conferencias, reuniones o negociaciones. Esta decisión afecta a migrantes y no migrantes.

La medida contra Venezuela tiene como justificación carecer "de una autoridad central competente o cooperativa para emitir pasaportes o documentos civiles", no contar "con medidas adecuadas de revisión y verificación” y rechazar "históricamente a los venezolanos expulsados"; mientras que la restricción a Cuba es argumentada por ser un país “patrocinador del terrorismo”, negarse “históricamente a readmitir a sus nacionales” expulsados y no cooperar ni compartir suficiente información con las autoridades norteamericanas.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, salió a cuestionar la decisión en su programa de televisión. “En verdad, estar en Estados Unidos es un gran riesgo para cualquier persona, no solo para los venezolanos”, consideró.

Pero la nueva medida podría acabar en los tribunales, como ya ocurrió con muchas de las decisiones que el referente republicano tomó desde que volvió al poder.

Tanto para la prohibición como para la restricción hay excepciones si Pam Bondi, fiscal general, o Marco Rubio, jefe de diplomacia, consideran que el viaje de una persona determinada beneficia a Norteamérica; este nuevo filtro tampoco alcanzará a los atletas que participarán en el Mundial 2026 o de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La última cruzada de Trump contra la inmigración

La medida, que entrará en vigor el próximo lunes 9 de junio, fue motivada, contó Trump, por el ataque en Colorado contra manifestantes que exigían la liberación de los rehenes israelíes en Gaza. Las autoridades estadounidenses culparon a un hombre que se encontraba ilegalmente en el país, aunque su nacionalidad no aparece en la "lista negra" que compartió este miércoles.

“El reciente ataque terrorista en Boulder, Colorado, ha subrayado los peligros extremos que representa la entrada de ciudadanos extranjeros que no están debidamente verificados. No los queremos”, expresó el presidente en un mensaje de video grabado en el Despacho Oval, que subió a la red social X.

Mohamed Sabry Soliman, quien de acuerdo con las autoridades entró a Estados Unidos con una visa de turista y luego pidió asilo, fue detenido en el lugar en el que atacó con cócteles molotov este fin de semana a manifestantes. La administración Trump también pidió enseguida la deportación de su familia que, según se sabe, es de Egipto.

Estados Unidos fue el único miembro del Consejo de Seguridad de la ONU que vetó una resolución que exigía un alto al fuego en Gaza

Trump comparó su nueva medida con una prohibición similar que le impuso a varios países musulmanes durante su primer mandato que, según su punto de vista, evitó que Norteamérica sufriera ataques como le ocurrió a otras potencias: "No dejaremos que lo que sucedió en Europa ocurra en Estados Unidos. No podemos tener migración abierta desde ningún país del cual no podamos verificar y filtrar de manera segura y fiable”.

Por otra parte, en una declaración que dio por separado este miércoles 4 de junio, Trump expresó que habrá una prohibición de visas para los estudiantes extranjeros que iban estudiar en la universidad de Harvard, con lo que redobla su ataque contra lo que considera un bastión del liberales históricamente opuestos a sus ideas.

HM/ML