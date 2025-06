Trump recibió en la Casa Blanca al canciller alemán, Merz: un encuentro tenso, con gestos fríos y provocaciones

Este jueves Donald Trump recibió en la Casa Blanca al canciller alemán, Friedrich Merz, en una reunión marcada por momentos incómodos y tensos. La cita fue sencilla, ambos se comprometieron a fortalecer los lazos comerciales, hablaron sobre Ucrania, el gasto en defensa y las tensiones comerciales, mientras Trump expresaba públicamente su decepción sobre Elon Musk.

Al igual que como sucedió con los presidentes de Ucrania y Sudáfrica, Trump tendió emboscadas contra el alemán. Sin embargo, Merz fue hábil y pudo salir adelante de una serie de referencias que buscaban dejarlo mal parado frente a los ojos del mundo.

Más allá de eso, Trump elogió a Merz por el aumento del gasto en defensa de Alemania, algo que viene pidiendo a todos los miembros de la OTAN desde su primer mandato. “Sé que ahora están gastando más dinero en defensa, bastante más dinero, y eso es algo positivo”, declaró Trump a Merz en la Casa Blanca.

Por su parte, Merz pidió de manera indirecta que Estados Unidos imponga sanciones sobre Rusia por la invasión a Ucrania en febrero de 2022. El canciller alemán se refirió al aniversario del desembarco de los aliados en Normandía, que llevaron al final de la Segunda Guerra Mundial. “Es el día D, cuando los norteamericanos terminaron una guerra en Europa. Esto está en tus manos”, dijo el europeo.

Trump comentó con ironía: “Ese no fue un día agradable para ustedes”. Merz respondió con calma: “Bueno, al final… esta fue la liberacion de mi país de la dictadura nazi”. “Estados Unidos está de nuevo en una posición fuerte para hacer algo para terminar esta guerra”, agregó Merz, quien definió a Trump como la “persona clave en el mundo” para poner fin a la guerra.

Trump se resistió y comparó la guerra con una pelea de niños. “A veces ves dos niños pequeños peleando como locos. Se odian y pelean en un parque, y tú intentas separarlos”, dijo el norteamericano a los periodistas. “A veces es mejor dejarlos pelear un rato”, añadió.

No obstante, comentó que le pidió a Putin no responder ante el ataque con drones de Ucrania a sus bases aéreas. “Dije, ‘no lo hagas’”, contó Trump. Según él, Vladimir Putin señaló que no tenía otras opciones más que responder y que “no iba a ser bonito”.

Los dirigentes apenas tocaron el tema de los aranceles estadounidenses contra la Unión Europea y la perspectiva de un acuerdo comercial. El arancel del 25% de Trump sobre automóviles y partes está diseñado para aumentar el costo de los provenientes de Alemania con la esperanza de hacer que trasladen sus fábricas a Estados Unidos.

Trump recibió a Merz

El abuelo de Trump

Merz mantuvo un talante diplomático a lo largo de la reunión y sorprendió con el regalo del certificado de nacimiento enmarcado de Frederick Trump, abuelo paterno del presidente norteamericano, nacido en la ciudad alemana de Kallstadt en 1869. El obsequio subraya los vínculos históricos entre ambas naciones.

Trump respondió con un “muchas gracias, es precioso”, mientras buscaba con la mirada un lugar en las paredes para colgar el cuadro. “Vamos a tener una gran relación con su país”, agregó Trump en el encuentro en el Despacho Oval.

El regalo de Merz a Trump

La historia del abuelo de Trump refleja la experiencia de muchos alemanes de su generación: emigró a Estados Unidos en 1885 con apenas 16 años en busca de mejores oportunidades. Tras amasar una fortuna, Frederick Trump regresó a Kallstadt, pero en 1905 las autoridades alemanas le revocaron la ciudadanía por haber emigrado sin cumplir el servicio militar obligatorio, forzándolo a regresar definitivamente a Nueva York.

