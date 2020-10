Trump tiene Covid-19 y fue internado en un hospital

La “sorpresa”, el condimento que faltaba para sazonar las elecciones más inciertas de las últimas décadas, llegó en forma de hisopado. A sólo 30 días de los comicios presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump contrajo Covid-19. Con tos, fiebre, y congestión, el republicano fue trasladado ayer de la Casa Blanca al Centro Médico Militar Walter Reed, donde pasará los próximos días por recomendación de sus médicos.

La Primera Dama, Melania Trump, también dio positivo. “Comenzaremos nuestra cuarentena y recuperación inmediatamente. ¡Saldremos de esto juntos!”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Sin posibilidad de protagonizar masivos actos públicos hasta que se recupere y con dudas sobre cómo evolucionarán su salud y su candidatura, el presidente comunicó, a través de su jefe de gabinete, Mark Meadows, que “continuará trabajando” durante su convalecencia.

Su rival, Joe Biden, también se sometió a un test, tras compartir escenario el martes pasado en el debate. El demócrata anunció que dio negativo y aconsejó a los estadounidenses usar barbijo. Tras desear una pronta recuperación al presidente y a su esposa, viajó a Michigan, uno de los estados que serán cruciales en el Colegio Electoral el próximo 3 de noviembre.

Consecuencias. La enfermedad de Trump agregó más incertidumbre a unas elecciones de por sí inciertas. El cuadro clínico del presidente dominará durante semanas la atención mediática. Si el presidente logra reponerse, la adversidad puede jugar a su favor, despertando la empatía de sus seguidores y votantes independientes. Pero la gestión de la crisis sanitaria, el Talón de Aquiles de su presidencia, amenaza su reelección. Trump está 6,8 puntos debajo de Biden en las encuestas nacionales, según el promedio de Real Clear Politics. Esa brecha se acorta a la mitad en los estados más disputados.

El diagnóstico encendió las alarmas en Washington. Trump, de 74 años y con sobrepeso, está dentro del grupo de riesgo. Según el Centro de Control de Enfermedades, ocho de cada diez víctimas fatales en Estados Unidos tenían más de 65 años.

El vicepresidente Mike Pence anunció ayer que fue testeado y dio negativo y que continuará con sus actividades de campaña. Si la salud de Trump empeora, podría transferir el poder momentáneamente a su compañero de fórmula, invocando la Vigésima Quinta Enmienda. Sin embargo, ese no es el escenario previsto por el momento, ya que la Casa Blanca anunció que el presidente seguirá en sus funciones.

¿Súper propagador? Trump estuvo esta semana en contacto con cientos de personas. El martes asistió al debate en Cleveland acompañó por una nutrida delegación de familiares y asesores, entre ellos Hope Hicks, quien dio positivo el jueves. El miércoles voló a Minneapolis, Minnesota, donde participó de una actividad para recaudar fondos para la campaña. Cuando regresó a Washington en el Air Force One, se quedó dormido. El jueves, en tanto, voló a Nueva Jersey, donde se reunió con cien personas en un acto en uno de sus clubes de golf. Según informó The New York Times, ya tenía síntomas de resfrío, la voz ronca y mostraba signos de cansancio. La campaña del republicano envió ayer correos electrónicos a quienes asistieron a esa actividad, solicitando que acudan al médico si presentan síntomas.

Durante meses Trump minimizó la pandemia; no usó barbijo; desinformó al electorado, como cuando aseguró que los científicos estudiaban inyectar lavandina en los enfermos; y prometió que la enfermedad “desaparecería milagrosamente”. Su gestión fue criticada por la oposición, la prensa, y también por el electorado. Según un reciente sondeo de ABC News y Washington Post, Trump tiene una aprobación del 44%, que sube a un 52% cuando los encuestados son consultados por su manejo de la economía. Pero cuando la pregunta es sobre la pandemia, sólo el 40% aprueba su gestión.

Si bien Biden se mostró respetuoso y solidario con su rival, los Comités de Acción Política (PACs) que respaldan su campaña publicaron spots en las redes sociales utilizando las frases más controvertidas de Trump sobre la pandemia. “No uso máscaras como él”, se burló en el debate. Setenta horas después, subió al helicóptero para ir al hospital, con un barbijo negro cubriendo su boca y nariz.

Agenda

1 Donald Trump debatió el martes en Cleveland con Joe Biden. Sus familiares y asesores se negaron a usar barbijo.

2 El miércoles viajó a Minneapolis para recaudar fondos para su campaña. Estuvo acompañado por Hope Hicks, asesora que también contrajo la enfermedad.

3 El jueves fue a Nueva Jersey, se reunió con cien personas en un acto en su club de golf. Ya tenía síntomas de resfrío y la voz ronca.

4 Esa noche regresó a la Casa Blanca y anunció con un mensaje en su cuenta de Twitter que él y su esposa, Melania Trump, habían dado positivo.

5 Su vocera informó que el presidente tomó un cóctel de anticuerpos de Regeneron, vitamina D, zinc, melatonina y una aspirina.

Cae Wall Street por Trump

AFP

Wall Street terminó ayer a la baja por una caída de las acciones de compañías industriales, de las tecnológicas y de las 500 principales empresas del país, tras la noticia del contagio del presidente Donald Trump de coronavirus a un mes de las presidenciales en Estados Unidos. El Dow Jones perdió 0,48%, en tanto el Nasdaq cedió 2,22% a 11.075,01 unidades y el S&P 500 0,67%.

Las acciones se desplomaron antes de la apertura, pero no se movieron de manera significativa después de que se publicaran los datos de empleo. “La venta precipitada tiene sentido”, dijo el analista de Briefing.com Patrick O’Hare, quien señalo que se desconoce de qué manera el diagnóstico del presidente afectará a las elecciones, las negociaciones en curso sobre el estímulo fiscal y la nominación pendiente de un magistrado a la Corte Suprema.

O’Hare dijo que el hecho de que el mercado se haya estabilizado después de la caída inicial demuestra que no son “catastrofistas” con los posibles resultados. Si bien la tasa de desempleo bajó al 7,9% en septiembre, la creación de empleo fue menor al previsto.